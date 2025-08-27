Advertisement

عربي-دولي

كيم يتحدث عن "الاستعدادات للحرب"

Lebanon 24
27-08-2025 | 23:23
A-
A+
Doc-P-1409922-638919594013215674.png
Doc-P-1409922-638919594013215674.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وحدات القنص والقوات الخاصة في قاعدة تدريبية.
Advertisement
 
وأكد أن تعزيز قوات العمليات الخاصة يمثل "أولوية قصوى" في استعدادات الجيش للحرب.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أن كيم زار قاعدة تدريب تابعة لهيئة الأركان العامة للجيش، الأربعاء، حيث تفقد تدريبات الوحدات، بما في ذلك تسليحها وأساليبها التدريبية.
 
وعاين كيم بندقية قنص محلية جديدة جرى توزيعها على الوحدات العسكرية، واصفا إياها بأنها سلاح متفوق لـ"الدقة البعيدة المدى"، داعيا إلى تحديث منظومات التسليح وتطوير تكتيكات قتالية مبتكرة.
 
ووصف كيم وحدات القنص بأنها "قوات مختارة بعناية لتنفيذ مهام مهمة، ومدربة على القيام بعمليات عسكرية مستقلة وذاتية"، مشددا على أن تعزيز قدرات القناصة والعمليات الخاصة بشكل كبير يعد "مهمة أساسية في بناء القوة العسكرية للبلاد".

وقال كيم إن "تسليح قوات العمليات الخاصة بشكل كامل لجعلها القوة المحورية في العمليات الحربية وأقوى مجموعات القتال، هو المهمة ذات الأولوية في استعدادات جيشنا للحرب".

كما أشار إلى أن اللجنة العسكرية للحزب ستدرس إنشاء مركز تدريب مركزي للقناصة ضمن هيئة الأركان العامة. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
كوريا الشمالية تُصعّد: كيم يعتبر المناورات المشتركة "خطوة نحو الحرب"
lebanon 24
28/08/2025 08:14:14 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء ابراهيم يتحدث عن "أمر إيجابي" يصبّ في مصلحة تحسين العلاقات اللبنانية – السورية
lebanon 24
28/08/2025 08:14:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يتحدّث عن "تقدّم كبير": إنتظرونا
lebanon 24
28/08/2025 08:14:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يُقال في إيران عن "نزع سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يتحدث
lebanon 24
28/08/2025 08:14:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:20 | 2025-08-28
00:01 | 2025-08-28
23:55 | 2025-08-27
23:53 | 2025-08-27
23:42 | 2025-08-27
23:40 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24