29
o
بيروت
31
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كيم يتحدث عن "الاستعدادات للحرب"
Lebanon 24
27-08-2025
|
23:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفقد زعيم
كوريا الشمالية
كيم جونغ أون
وحدات القنص والقوات الخاصة في قاعدة تدريبية.
Advertisement
وأكد أن تعزيز قوات العمليات الخاصة يمثل "أولوية قصوى" في استعدادات الجيش للحرب.
وذكرت
وكالة الأنباء
الرسمية في
كوريا
الشمالية أن كيم زار قاعدة تدريب تابعة لهيئة الأركان العامة للجيش، الأربعاء، حيث تفقد تدريبات الوحدات، بما في ذلك تسليحها وأساليبها التدريبية.
وعاين كيم بندقية قنص محلية جديدة جرى توزيعها على الوحدات العسكرية، واصفا إياها بأنها سلاح متفوق لـ"الدقة البعيدة المدى"، داعيا إلى تحديث منظومات التسليح وتطوير تكتيكات قتالية مبتكرة.
ووصف كيم وحدات القنص بأنها "قوات
مختارة
بعناية لتنفيذ مهام مهمة، ومدربة على القيام بعمليات عسكرية مستقلة وذاتية"، مشددا على أن تعزيز قدرات القناصة والعمليات الخاصة بشكل كبير يعد "مهمة أساسية في بناء القوة العسكرية للبلاد".
وقال كيم إن "تسليح قوات العمليات الخاصة بشكل كامل لجعلها القوة المحورية في العمليات الحربية وأقوى مجموعات القتال، هو المهمة ذات الأولوية في استعدادات جيشنا للحرب".
كما أشار إلى أن اللجنة العسكرية للحزب ستدرس إنشاء مركز تدريب مركزي للقناصة ضمن
هيئة الأركان
العامة. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
كوريا الشمالية تُصعّد: كيم يعتبر المناورات المشتركة "خطوة نحو الحرب"
Lebanon 24
كوريا الشمالية تُصعّد: كيم يعتبر المناورات المشتركة "خطوة نحو الحرب"
28/08/2025 08:14:14
28/08/2025 08:14:14
Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء ابراهيم يتحدث عن "أمر إيجابي" يصبّ في مصلحة تحسين العلاقات اللبنانية – السورية
Lebanon 24
اللواء ابراهيم يتحدث عن "أمر إيجابي" يصبّ في مصلحة تحسين العلاقات اللبنانية – السورية
28/08/2025 08:14:14
28/08/2025 08:14:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يتحدّث عن "تقدّم كبير": إنتظرونا
Lebanon 24
ترامب يتحدّث عن "تقدّم كبير": إنتظرونا
28/08/2025 08:14:14
28/08/2025 08:14:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يُقال في إيران عن "نزع سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يُقال في إيران عن "نزع سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يتحدث
28/08/2025 08:14:14
28/08/2025 08:14:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
دولة أوروبية تطلب من المستشفيات الاستعداد للحرب.. من هي؟
Lebanon 24
دولة أوروبية تطلب من المستشفيات الاستعداد للحرب.. من هي؟
00:20 | 2025-08-28
28/08/2025 12:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أهداف مرتبطة بـ"الحزب".. ماذا استهدف الإنزال الإسرائيلي في "جبل المانع" قرب دمشق؟
Lebanon 24
أهداف مرتبطة بـ"الحزب".. ماذا استهدف الإنزال الإسرائيلي في "جبل المانع" قرب دمشق؟
00:01 | 2025-08-28
28/08/2025 12:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تسليم مزارع شبعا وجبل دوف إلى سوريا.. هكذا علّق مكتب نتنياهو
Lebanon 24
عن تسليم مزارع شبعا وجبل دوف إلى سوريا.. هكذا علّق مكتب نتنياهو
23:55 | 2025-08-27
27/08/2025 11:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"موجده".. ايران "طهّرت" موقعا نوويا قصفته إسرائيل هذا ما كشفته مجموعة بحثية
Lebanon 24
"موجده".. ايران "طهّرت" موقعا نوويا قصفته إسرائيل هذا ما كشفته مجموعة بحثية
23:53 | 2025-08-27
27/08/2025 11:53:20
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال ضرب منغوليا.. هذه قوته
Lebanon 24
زلزال ضرب منغوليا.. هذه قوته
23:42 | 2025-08-27
27/08/2025 11:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
08:01 | 2025-08-27
27/08/2025 08:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
04:05 | 2025-08-27
27/08/2025 04:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
14:00 | 2025-08-27
27/08/2025 02:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
03:07 | 2025-08-27
27/08/2025 03:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
08:17 | 2025-08-27
27/08/2025 08:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:20 | 2025-08-28
دولة أوروبية تطلب من المستشفيات الاستعداد للحرب.. من هي؟
00:01 | 2025-08-28
أهداف مرتبطة بـ"الحزب".. ماذا استهدف الإنزال الإسرائيلي في "جبل المانع" قرب دمشق؟
23:55 | 2025-08-27
عن تسليم مزارع شبعا وجبل دوف إلى سوريا.. هكذا علّق مكتب نتنياهو
23:53 | 2025-08-27
"موجده".. ايران "طهّرت" موقعا نوويا قصفته إسرائيل هذا ما كشفته مجموعة بحثية
23:42 | 2025-08-27
زلزال ضرب منغوليا.. هذه قوته
23:40 | 2025-08-27
استمر لساعتين.. تفاصيل جديدة تُكشف عن الإنزال الجوي الإسرائيلي قرب جبل المانع في دمشق
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
28/08/2025 08:14:14
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
28/08/2025 08:14:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
28/08/2025 08:14:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24