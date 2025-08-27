كيم يتحدث عن "الاستعدادات للحرب"

تفقد زعيم وحدات القنص والقوات الخاصة في قاعدة تدريبية.

وأكد أن تعزيز قوات العمليات الخاصة يمثل "أولوية قصوى" في استعدادات الجيش للحرب.



وذكرت الرسمية في الشمالية أن كيم زار قاعدة تدريب تابعة لهيئة الأركان العامة للجيش، الأربعاء، حيث تفقد تدريبات الوحدات، بما في ذلك تسليحها وأساليبها التدريبية.

وعاين كيم بندقية قنص محلية جديدة جرى توزيعها على الوحدات العسكرية، واصفا إياها بأنها سلاح متفوق لـ"الدقة البعيدة المدى"، داعيا إلى تحديث منظومات التسليح وتطوير تكتيكات قتالية مبتكرة.

ووصف كيم وحدات القنص بأنها "قوات بعناية لتنفيذ مهام مهمة، ومدربة على القيام بعمليات عسكرية مستقلة وذاتية"، مشددا على أن تعزيز قدرات القناصة والعمليات الخاصة بشكل كبير يعد "مهمة أساسية في بناء القوة العسكرية للبلاد".



وقال كيم إن "تسليح قوات العمليات الخاصة بشكل كامل لجعلها القوة المحورية في العمليات الحربية وأقوى مجموعات القتال، هو المهمة ذات الأولوية في استعدادات جيشنا للحرب".



كما أشار إلى أن اللجنة العسكرية للحزب ستدرس إنشاء مركز تدريب مركزي للقناصة ضمن العامة. (سكاي نيوز عربية)