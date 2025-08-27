استمر لساعتين.. تفاصيل جديدة تُكشف عن الإنزال الجوي الإسرائيلي قرب جبل المانع في دمشق

Advertisement

نفذ الجيش ليل أمس الأربعاء عملية إنزال جوي قرب جبل المانع جنوب غربي .وكان مصدران بالجيش السوري قالا لـ" "، إن وحدة من الجيش الإسرائيلي نفذت إنزالا على منطقة استراتيجية مرتفعة جنوب غربي دمشق، ونفذت عملية استمرت ساعتين قبل أن تغادر المنطقة.ووفق " عربية"، فقد عثرت قوات على أجهزة مراقبة وتنصت، الثلاثاء الماضي، وأثناء محاولة التعامل معها تعرض الموقع لهجوم إسرائيلي جوي أدى إلى مقتل 7 جنود.وأضافت سكاي نيوز: "عند محاولة الجنود السوريين تدمير هذه الأسلحة، استهدفتهم المقاتلات بشكل مباشر عبر عدة غارات".وحسب قناة الإخبارية ، استمرت الاستهدافات الجوية الإسرائيلية لمنع الوصول إلى المنطقة حتى مساء أمس الأربعاء.وفي وقت لاحق، وصلت 4 مروحيات إسرائيلية وبدأت عملية إنزال جوي لعشرات الجنود، وفق مراسلنا الذي أكد أنه "لم يحدث أي اشتباك مباشر بين الجنود الإسرائيليين والسوريين".واستمرت عملية الإنزال لأكثر من ساعتين، حيث "نفذ الجنود الإسرائيليون عمليات لم تعرف طبيعتها. لا نعرف عما كانت تبحث القوة الإسرائيلية".وأفادت "سكاي نيوز" أن مجموعات من دمرت جزءا من منظومات التنصت عبر استهدافها بالسلاح المناسب، بينما تم سحب جثامين الجنود القتلى.وجرى الإنزال قرب جبل المانع، الذي كان في السابق موقعا لقاعدة رئيسية للدفاع الجوي تشغلها ، لكن دمرتها قبيل سقوط حكم الرئيس السابق .ويتمركز عدد من قوات الجيش السوري الجديد في .وردا على طلب للتعليق، قال متحدث عسكري إسرائيلي: "لا نعلق على التقارير الأجنبية"، كما لم تصدر أي تعليقات فورية بشأن أي إصابات أو أضرار. (سكاي نيوز)