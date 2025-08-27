Advertisement

عربي-دولي

استمر لساعتين.. تفاصيل جديدة تُكشف عن الإنزال الجوي الإسرائيلي قرب جبل المانع في دمشق

Lebanon 24
27-08-2025 | 23:40
نفذ الجيش الإسرائيلي ليل أمس الأربعاء عملية إنزال جوي قرب جبل المانع جنوب غربي دمشق.
وكان مصدران بالجيش السوري قالا لـ"رويترز"، إن وحدة من الجيش الإسرائيلي نفذت إنزالا جويا على منطقة استراتيجية مرتفعة جنوب غربي دمشق، ونفذت عملية استمرت ساعتين قبل أن تغادر المنطقة.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد عثرت قوات سورية على أجهزة مراقبة وتنصت، الثلاثاء الماضي، وأثناء محاولة التعامل معها تعرض الموقع لهجوم إسرائيلي جوي أدى إلى مقتل 7 جنود.

وأضافت سكاي نيوز: "عند محاولة الجنود السوريين تدمير هذه الأسلحة، استهدفتهم المقاتلات الإسرائيلية بشكل مباشر عبر عدة غارات".

وحسب قناة الإخبارية السورية، استمرت الاستهدافات الجوية الإسرائيلية لمنع الوصول إلى المنطقة حتى مساء أمس الأربعاء.

وفي وقت لاحق، وصلت 4 مروحيات إسرائيلية وبدأت عملية إنزال جوي لعشرات الجنود، وفق مراسلنا الذي أكد أنه "لم يحدث أي اشتباك مباشر بين الجنود الإسرائيليين والسوريين".

واستمرت عملية الإنزال لأكثر من ساعتين، حيث "نفذ الجنود الإسرائيليون عمليات لم تعرف طبيعتها. لا نعرف عما كانت تبحث القوة الإسرائيلية".

وأفادت "سكاي نيوز" أن مجموعات من الجيش السوري دمرت جزءا من منظومات التنصت عبر استهدافها بالسلاح المناسب، بينما تم سحب جثامين الجنود القتلى.

وجرى الإنزال قرب جبل المانع، الذي كان في السابق موقعا لقاعدة رئيسية للدفاع الجوي تشغلها إيران، لكن إسرائيل دمرتها قبيل سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

ويتمركز عدد من قوات الجيش السوري الجديد في القاعدة.

وردا على طلب للتعليق، قال متحدث عسكري إسرائيلي: "لا نعلق على التقارير الأجنبية"، كما لم تصدر أي تعليقات فورية بشأن أي إصابات أو أضرار. (سكاي نيوز)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24