Advertisement

عربي-دولي

"موجده".. ايران "طهّرت" موقعا نوويا قصفته إسرائيل هذا ما كشفته مجموعة بحثية

Lebanon 24
27-08-2025 | 23:53
A-
A+
Doc-P-1409929-638919608962563115.jpg
Doc-P-1409929-638919608962563115.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بهدف "محو الأدلة على أي عمل لتطوير أسلحة نووية"، كشفت مجموعة بحثية إن إيران بدأت عملية "تطهير" سريعة في موقع نووي شمالي طهران تعرض لضربات جوية إسرائيلية. 
Advertisement

وقال معهد العلوم والأمن الدولي، أمس الأربعاء، إن صور الأقمار الاصطناعية "تظهر جهودا كبيرة من جانب إيران لإزالة المباني المتضررة أو المدمرة بسرعة، ومن المرجح أن تكون هذه الجهود تهدف إلى محو أثر أي شيء يدينها ويرتبط بأنشطة أبحاث أو تطوير أسلحة نووية".
 
 
والمعهد مجموعة بحثية مستقلة تركز على وقف انتشار الأسلحة النووية، ويرأسه المفتش النووي السابق بالأمم المتحدة دافيد أولبرايت.
 
ولم ترد سفارة إيران لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق.

ويأتي التقرير الخاص بموقع "موجده" في الوقت الذي تجري به الوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات في طهران، بشأن استئناف عمليات التفتيش التي تعطلت بسبب الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وإيران من 13 إلى 24 حزيران الماضي، وما تخللها من ضربات أميركية على المنشآت النووية الرئيسية الثلاث في البلاد.

ومن المرجح، وفقا لأربعة دبلوماسيين، أن تبدأ بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الخميس، عملية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران لانتهاكها الاتفاق النووي الذي سبق إبرامه عام 2015 وكان يهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية.

وذكر تقرير المعهد أن إسرائيل قصفت مرتين موقع "موجده"، المعروف أيضا باسم "لاويزان 2"، في 18 حزيران ، خلال العملية التي شملت مئات الأهداف في أنحاء إيران.

وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رصدت وجود رابط مباشر بين "موجده" و"خطة آماد"، وهو برنامج لتطوير الأسلحة النووية خلصت الوكالة والاستخبارات الأميركية بشكل منفصل إلى أنه انتهى في عام 2003.

وأوضح التقرير أن الغارة الإسرائيلية الأولى على "موجده" أصابت عدة مبان، أحدها مرتبط بمعهد الفيزياء التطبيقية، وآخر يشتبه في صلته بمجموعة شهيد كريمي التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات لعملها في مشاريع متعلقة بالصواريخ والمتفجرات.(سكاي نيوز)


مواضيع ذات صلة
هذا ما كشفه موقع "أكسيوس" عن الاجتماع السوري الإسرائيلي الذي عُقد في باريس
lebanon 24
28/08/2025 08:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مجموعة السبع: لاستئناف المحادثات بشأن "نووي إيران"
lebanon 24
28/08/2025 08:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: القصف الأميركي "ألحق أضرارا جسيمة" بموقع فوردو النووي
lebanon 24
28/08/2025 08:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
عن "الضربة الأميركية" على موقع فوردو النووي.. هذا ما كشفه عراقجي
lebanon 24
28/08/2025 08:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:55 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:42 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:20 | 2025-08-28
00:01 | 2025-08-28
23:55 | 2025-08-27
23:42 | 2025-08-27
23:40 | 2025-08-27
23:23 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24