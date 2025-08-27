"موجده".. ايران "طهّرت" موقعا نوويا قصفته إسرائيل هذا ما كشفته مجموعة بحثية



والمعهد مجموعة بحثية مستقلة تركز على وقف انتشار الأسلحة النووية، ويرأسه المفتش السابق بالأمم المتحدة دافيد أولبرايت.

ولم ترد سفارة إيران لدى على الفور على طلب للتعليق.



ويأتي التقرير الخاص بموقع "موجده" في الوقت الذي تجري به الوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات في طهران، بشأن استئناف عمليات التفتيش التي تعطلت بسبب الحرب التي اندلعت بين وإيران من 13 إلى 24 حزيران الماضي، وما تخللها من ضربات أميركية على المنشآت النووية الرئيسية الثلاث في البلاد.



ومن المرجح، وفقا لأربعة دبلوماسيين، أن تبدأ بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الخميس، عملية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران لانتهاكها الاتفاق النووي الذي سبق إبرامه عام 2015 وكان يهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية.



وذكر تقرير المعهد أن إسرائيل قصفت مرتين موقع "موجده"، المعروف أيضا باسم "لاويزان 2"، في 18 حزيران ، خلال العملية التي شملت مئات الأهداف في أنحاء إيران.



وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رصدت وجود رابط مباشر بين "موجده" و"خطة آماد"، وهو برنامج لتطوير الأسلحة النووية خلصت الوكالة والاستخبارات الأميركية بشكل منفصل إلى أنه انتهى في عام 2003.



وأوضح التقرير أن الغارة الأولى على "موجده" أصابت عدة مبان، أحدها مرتبط بمعهد الفيزياء التطبيقية، وآخر يشتبه في صلته بمجموعة كريمي التي فرضت عليها عقوبات لعملها في مشاريع متعلقة بالصواريخ والمتفجرات.(سكاي نيوز)



