"موجده".. ايران "طهّرت" موقعا نوويا قصفته إسرائيل هذا ما كشفته مجموعة بحثية
27-08-2025
23:53
بهدف "محو الأدلة على أي عمل لتطوير أسلحة نووية"، كشفت مجموعة بحثية إن
إيران
بدأت عملية "تطهير" سريعة في موقع نووي شمالي طهران تعرض لضربات جوية إسرائيلية.
وقال معهد العلوم والأمن الدولي، أمس الأربعاء، إن صور الأقمار الاصطناعية "تظهر جهودا كبيرة من جانب إيران لإزالة المباني المتضررة أو المدمرة بسرعة، ومن المرجح أن تكون هذه الجهود تهدف إلى محو أثر أي شيء يدينها ويرتبط بأنشطة أبحاث أو تطوير أسلحة نووية".
والمعهد مجموعة بحثية مستقلة تركز على وقف انتشار الأسلحة النووية، ويرأسه المفتش
النووي
السابق بالأمم المتحدة دافيد أولبرايت.
ولم ترد سفارة إيران لدى
الأمم المتحدة
على الفور على طلب للتعليق.
ويأتي التقرير الخاص بموقع "موجده" في الوقت الذي تجري به الوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات في طهران، بشأن استئناف عمليات التفتيش التي تعطلت بسبب الحرب التي اندلعت بين
إسرائيل
وإيران من 13 إلى 24 حزيران الماضي، وما تخللها من ضربات أميركية على المنشآت النووية الرئيسية الثلاث في البلاد.
ومن المرجح، وفقا لأربعة دبلوماسيين، أن تبدأ بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الخميس، عملية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران لانتهاكها الاتفاق النووي الذي سبق إبرامه عام 2015 وكان يهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية.
وذكر تقرير المعهد أن إسرائيل قصفت مرتين موقع "موجده"، المعروف أيضا باسم "لاويزان 2"، في 18 حزيران ، خلال العملية التي شملت مئات الأهداف في أنحاء إيران.
وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رصدت وجود رابط مباشر بين "موجده" و"خطة آماد"، وهو برنامج لتطوير الأسلحة النووية خلصت الوكالة والاستخبارات الأميركية بشكل منفصل إلى أنه انتهى في عام 2003.
وأوضح التقرير أن الغارة
الإسرائيلية
الأولى على "موجده" أصابت عدة مبان، أحدها مرتبط بمعهد الفيزياء التطبيقية، وآخر يشتبه في صلته بمجموعة
شهيد
كريمي التي فرضت عليها
الولايات المتحدة
عقوبات لعملها في مشاريع متعلقة بالصواريخ والمتفجرات.(سكاي نيوز)
