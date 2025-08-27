Advertisement

عربي-دولي

عن تسليم مزارع شبعا وجبل دوف إلى سوريا.. هكذا علّق مكتب نتنياهو

Lebanon 24
27-08-2025 | 23:55
بعد تقارير تفيد بإمكانية إبرام اتفاق مع سوريا، علق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأربعاء على تسليم جبل دوف ومزارع شبعا إلى دمشق، مقابل تنازل الأخيرة عن مرتفعات الجولان المحتلة.
وقال مكتب نتنياهو: "الأنباء التي تفيد بأن إسرائيل درست تسليم جبل دوف أخبار كاذبة تماما".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن إسرائيل درست بجدية إمكانية تسليم منطقة مزارع شبعا وجبل دوف إلى سوريا، مقابل توقف دمشق عن مطالبتها بالسيادة على هضبة الجولان المحتلة.

ولفتت الهيئة إلى أنه "في إسرائيل بحث المسؤولون الجدوى السياسية لهذه الخطوة، التي تتطلب موافقة 80 عضوا من أعضاء الكنيست".

وشددت على أن المحادثات بشأن هذا الأمر توقفت مؤقتا عقب أحداث العنف التي شهدتها مدينة السويداء السورية، لكن "الطرفين لا يستبعدان إمكانية تجديدها مستقبلا".

ولم يستبعد مصدر سوري مقرب من الحكومة وجود صلة بين تسليم جبل دوف والتنازل عن مرتفعات الجولان، بعد التوصل إلى اتفاق أمني بين البلدين.

لكنه صرح لموقع "كينيث نيوز"، أن "هذا الأمر لم يناقش في إطار محادثات الاتفاق الأمني"، لكن "يمكن مناقشته في المستقبل".

وبحسب قوله، فإن "هناك قضايا أكثر إلحاحا حاليا مثل جبل الدروز. يجب حل قضية جبل دوف في إطار ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان وإسرائيل".

وحسب الهيئة، أكد مصدر آخر مشارك في المحادثات أن "الأمر ليست مطروحا حاليا على جدول الأعمال، ولن يناقش إلا لاحقا".(سكاي نيوز)
 
