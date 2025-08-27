عن تسليم مزارع شبعا وجبل دوف إلى سوريا.. هكذا علّق مكتب نتنياهو

Advertisement

بعد تقارير تفيد بإمكانية إبرام اتفاق مع ، علق مكتب بنيامين ، مساء أمس الأربعاء على تسليم جبل دوف ومزارع شبعا إلى ، مقابل تنازل الأخيرة عن مرتفعات المحتلة.وقال مكتب نتنياهو: "الأنباء التي تفيد بأن درست تسليم جبل دوف كاذبة تماما".وكانت هيئة البث قالت إن إسرائيل درست بجدية إمكانية تسليم منطقة مزارع شبعا وجبل دوف إلى سوريا، مقابل توقف دمشق عن مطالبتها بالسيادة على هضبة الجولان المحتلة.ولفتت الهيئة إلى أنه " بحث المسؤولون الجدوى السياسية لهذه الخطوة، التي تتطلب موافقة 80 عضوا من أعضاء الكنيست".وشددت على أن المحادثات بشأن هذا الأمر توقفت مؤقتا عقب أحداث العنف التي شهدتها مدينة السويداء ، لكن "الطرفين لا يستبعدان إمكانية تجديدها مستقبلا".ولم يستبعد مصدر سوري مقرب من الحكومة وجود صلة بين تسليم جبل دوف والتنازل عن مرتفعات الجولان، بعد التوصل إلى اتفاق أمني بين البلدين.لكنه صرح لموقع "كينيث نيوز"، أن "هذا الأمر لم يناقش في إطار محادثات الاتفاق الأمني"، لكن "يمكن مناقشته في ".وبحسب قوله، فإن "هناك قضايا أكثر إلحاحا حاليا مثل جبل الدروز. يجب حل قضية جبل دوف في إطار ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان وإسرائيل".وحسب الهيئة، أكد مصدر آخر مشارك في المحادثات أن "الأمر ليست مطروحا حاليا على جدول الأعمال، ولن يناقش إلا لاحقا".(سكاي نيوز)