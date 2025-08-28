معطيات ميدانيّة وسياسيّة... لهذه الأسباب بوتين يفوز بالحرب والسلام في يده

Advertisement

ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أن "بعد أسبوع غاضب من الدبلوماسية في ألاسكا وواشنطن العاصمة، أشار الرئيس الأميركي يوم الجمعة إلى أنه سيوقف جهوده المكثفة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. كان إحباطه واضحًا، وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لستُ سعيدًا بأي شيء يتعلق بتلك الحرب. لا شيء. لستُ سعيدًا على الإطلاق". ولكن مشاركات ترامب البارزة لم تكن على قدر الوعود التي أطلقها. ولكن بعد مرور ما يقرب من أسبوعين على لقاء ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا وزعماء أوروبيين في واشنطن، من الواضح أن هناك رابحين وخاسرين حقيقيين من القمتين المتتاليتين. وفي حين لم يحل أي من الاجتماعين الصراع، فقد قدما رؤى مهمة حول الاتجاه الذي قد تتجه إليه الأمور في الأشهر المقبلة".وبحسب الموقع، "من الواضح أن بوتين كان الأوفر حظًا. فقد حظي بلقاء مباشر مع نظيره الأميركي على الأراضي الأميركية، وتجنّب العقوبات الاقتصادية التي هدّد بها ترامب، وواصل حربه دون تقديم تنازلات تُذكر. لقد كان بوتين يريد منذ فترة طويلة عقد لقاء ثنائي مع ترامب، ليس فقط من أجل الشرعية التي سيمنحها مثل هذا الاجتماع لطموحات إلى القوة العظمى، ولكن أيضًا لأن إبقاء ترامب منخرطًا في المفاوضات أمر ضروري لأهداف الرئيس الروسي الحربية. لا يمكن لبوتين أن يأمل في معالجة "الأسباب الجذرية" للحرب في أوكرانيا، بما في ذلك التوسع شرقا لحلف شمال الأطلسي، إلا من خلال التدخل الأميركي. منح جوهر الاجتماع بوتين مكاسب إضافية، فقد أقنع ترامب بالتخلي عن المطلب بوقف إطلاق نار غير مشروط، وقبول المطالب الإقليمية الروسية من حيث المبدأ، مع إقرار ترامب بأن أوكرانيا وحدها هي القادرة على الموافقة على شروط بوتين".وتابع الموقع، "مع ذلك، لم يحقق بوتين كل أهدافه. وصل الرئيس الروسي مستعدًا للمساومة، لكنه لم يخرج بأي من الصفقات بين وروسيا التي بدا أنه يأمل في التوصل إليها، بشأن الموارد الطبيعية، أو التعاون في القطب ، أو ضبط الأسلحة، على الرغم من أن هذه ربما تكون قد نوقشت. ومع ذلك، لا بد أن بوتين شعر بالسرور في موسكو، خاصة عندما شاهد سباق أوروبا نحو واشنطن بعد أيام. لم يغادر ترامب خالي الوفاض أيضًا، مع أنه لم يحصل على ما أراده حقًا، وهو إنهاء الحرب. في البداية، رحّب ترامب بوضوح بفرصة لعب دور صانع السلام، واستمتع بفخامة قمة ألاسكا المُعدّة خصيصًا للتلفزيون، والتي اكتملت بسجادة حمراء وتحليق قاذفات شبح. وقد أعطى اجتماع يوم الاثنين الماضي في البيت الأبيض غرور ترامب دفعة إضافية، حيث اندفع الساسة الأوروبيون في الإشادة بقيادته".وأضاف الموقع، "لكن أكبر مكاسب ترامب من ألاسكا لم تكن مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بجهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا. أولها وأهمها هو مصادقة بوتين على مظالم ترامب الطويلة الأمد ضد إدارة جو بايدن، بما في ذلك ادعاؤه بأن الحرب في أوكرانيا لم تكن لتبدأ أبدًا في ظل رئاسة ترامب. ثانيا، بعد أن وضع نفسه في الزاوية بإنذاره الذي مدته عشرة أيام، أعطت القمة ترامب مخرجا ووسيلة لتأجيل العقوبات الاقتصادية التي كان يعلم أنها لن تؤثر على حسابات بوتين ولم يكن يريد فرضها في المقام الأول. يمكن اعتبار أن اجتماعه اللاحق مع أوروبا لم يُسفر عن نتائج ملموسة تُذكر بمثابة فوز. فقد وصل الأوروبيون مصممين على انتزاع تصريحات واضحة من الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا. ولكن ترامب أنكر هذا الهدف من خلال تقديم التزامات أميركية غامضة ومحدودة فقط، وزاد من تعقيد الأمور في المقابلات اللاحقة".وبحسب الموقع، "بذلك، ألقى الكرة في ملعب أوروبا، موضحاً أن الأخيرة سوف تقدم الجزء الأكبر من أي ضمانة أمنية لأوكرانيا، بغض النظر عن الكيفية التي تريد بها تصوير الأمر. ومع ذلك، فإن موقف ترامب ليس موضع حسد. إذا كشفت دبلوماسيته في القمة شيئًا واحدًا، وهو مدى ضآلة نفوذه لإنهاء الحرب، فهو لا يملك سوى القليل من الأدوات لإجبار بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهي حقيقة أقرّ بها بنفسه قبل أسابيع، ويبدو غير في إجبار زيلينسكي على تقديم تنازلات، ربما خوفًا من التكاليف السياسية الداخلية المترتبة على اعتباره الزعيم الذي "خسر" أوكرانيا. حتى مع هذه النكسات، كان أداء ترامب أفضل بكثير من أوروبا. بعد اجتماعهم في واشنطن، كان القادة الأوروبيون متفائلين، فقد منعوا ترامب من الضغط على زيلينسكي، واعتبروا انفتاح ترامب الواضح على مشاركة الولايات المتحدة في الضمانات الأمنية انتصارًا، حتى لو كان هذا الالتزام واهيًا في أحسن الأحوال".وتابع الموقع، "لكن واقعهم كان أقل تفاؤلاً من تصريحاتهم المقتضبة بعد الاجتماع. فقد عجزوا عن تغيير رأي ترامب بشأن حكمة تبادل الأراضي، ولم يتمكنوا من إقناعه مجدداً برأيهم بضرورة وقف إطلاق النار الفوري. كما وفشلوا في الحصول على دعم أميركي "قوي" لأوكرانيا أو حتى مساهمات أميركية محددة. والأسوأ من ذلك، أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أوروبا قادرة على إيجاد القوة البشرية أو الإرادة اللازمة لتمويل قوة طويلة الأمد متمركزة داخل أوكرانيا، وهو ما اقترحته بنفسها. على أية حال، فإن يخدعون أنفسهم إذا تصوروا أن ترامب، الذي لم يكن مستعدا لفرض عقوبات اقتصادية على موسكو، سوف يعرض القوات الأميركية في أوكرانيا للخطر حقا إذا ما اضطر الأمر إلى ذلك".وأضاف الموقع، "في سباقهم عبر المحيط الأطلسي للقاء ترامب، بدا القادة الأوروبيون يائسين ومذعورين. لقد أصرّوا على استحقاقهم مقعدًا على الطاولة، بعد استبعادهم من ألاسكا، لكن أداءهم في واشنطن أظهر قلة ما لديهم. وبعد كل شيء، فإنهم لا يملكون سوى القليل من الأسلحة التي يمكنهم تقديمها لأوكرانيا، ولديهم نفوذ اقتصادي محدود على موسكو، وليس لديهم خطة لإنهاء الحرب. ولعلّه من غير المستغرب أن تكون أوكرانيا الأسوأ حالاً. فصحيح أنها لم تُضطر لتقديم تنازلات كبيرة، ولم تُجبر على الاستسلام، لكن بدا أن الأمور قد بدأت تتضح. فعلى مدار أربعة أيام، أوضح ترامب أن أوكرانيا لن تكون عضواً في حلف الناتو، وستضطر إلى التنازل عن أراضٍ. كما ضغط على زيلينسكي بشأن موعد إجراء الانتخابات، وعاد في بعض الأحيان إلى إلقاء اللوم على أوكرانيا في بدء الحرب".وبحسب الموقع، "تكمن مشكلة كييف الحقيقية في أن الوقت ليس في صالحها، فموقعها الميداني يتآكل بسرعة، ويعود ذلك أساسًا إلى نقص الكوادر البشرية، بينما تكتسب روسيا زخمًا في دونباس وأماكن أخرى. كلما طال أمد الحرب، ازداد وضع كييف سوءًا. في النهاية، ستنهار خطوط المواجهة الأوكرانية، وعندها ستبدو شروط أي تسوية أسوأ بكثير مما هو مطروح اليوم. بعد أن منح ترامب روسيا وأوكرانيا مهلة "الأسبوعين" الشهيرة يوم الجمعة الماضي، وجد نفسه في نفس الموقف الذي كان عليه قبل شهر. يُحدد مواعيد نهائية، والحرب مستمرة، ولا يملك الكثير ليفعله حيالها. لا يمكن لروسيا أن تقاتل إلى الأبد، ولكن في الوقت الحالي، يبقى الجدول الزمني للسلام في يد بوتين".