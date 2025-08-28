"لن نقف مكتوفي الأيدي".. إيران ترفض "آلية الزناد" في المقترح الروسي-الصيني

Advertisement

شددت طهران على عدم وجود ما يسمى "آلية الزناد" (العودة التلقائية للعقوبات) في المقترح الروسي-الصيني مشترطة دخول مفتشين من الجنسية الروسية فقط إلى محطة "بوشهر" النووية.وأعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في ، علاء الدين بروغردي، عدم وجود أي شيء يسمى "سناب‌ باك" (آلية الزناد) (العودة التلقائية للعقوبات) في المقترح الروسي-الصيني.وكشف بروغردي عن موافقة بلاده على وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة "بوشهر" النووية شريطة أن يكونوا من حاملي الجنسية الروسية فقط.وبخصوص إعادة فرض على ، قال بروغردي: "إذا تقرر ألا يجري تصدير من إيران، فبالتأكيد سيحدث ما يمنع الآخرين أيضا من تصدير نفطهم".وتابع : "لن نقف مكتوفي الأيدي في الدفاع عن مصالحنا الوطنية".وفي وقت سابق، قال 3 مسؤولين أوروبيين لشبكة " إن" إنه من المرجح أن تبدأ دول "الترويكا الأوروبية" عملية إعادة فرض عقوبات على إيران "سناب باك" بسبب برنامجها ، اليوم الخميس.وتستغرق عملية "سناب باك" الموجودة في الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، نحو 30 يوما حتى تكتمل. (سكاي نيوز)