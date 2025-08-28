Advertisement

عربي-دولي

"لن نقف مكتوفي الأيدي".. إيران ترفض "آلية الزناد" في المقترح الروسي-الصيني

Lebanon 24
28-08-2025 | 02:22
شددت طهران على عدم وجود ما يسمى "آلية الزناد" (العودة التلقائية للعقوبات) في المقترح الروسي-الصيني مشترطة دخول مفتشين من الجنسية الروسية فقط إلى محطة "بوشهر" النووية.

وأعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروغردي، عدم وجود أي شيء يسمى "سناب‌ باك" (آلية الزناد) (العودة التلقائية للعقوبات) في المقترح الروسي-الصيني.
وكشف بروغردي عن موافقة بلاده على وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة "بوشهر" النووية شريطة أن يكونوا من حاملي الجنسية الروسية فقط.

وبخصوص إعادة فرض العقوبات على إيران، قال بروغردي: "إذا تقرر ألا يجري تصدير النفط من إيران، فبالتأكيد سيحدث ما يمنع الآخرين أيضا من تصدير نفطهم".

وتابع : "لن نقف مكتوفي الأيدي في الدفاع عن مصالحنا الوطنية".

وفي وقت سابق، قال 3 مسؤولين أوروبيين لشبكة "سي إن إن" إنه من المرجح أن تبدأ دول "الترويكا الأوروبية" عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران "سناب باك" بسبب برنامجها النووي، اليوم الخميس.

وتستغرق عملية "سناب باك" الموجودة في الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، نحو 30 يوما حتى تكتمل. (سكاي نيوز)



Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24