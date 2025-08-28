"لن نقف مكتوفي الأيدي".. إيران ترفض "آلية الزناد" في المقترح الروسي-الصيني

شددت طهران على عدم وجود ما يسمى "آلية الزناد" (العودة التلقائية للعقوبات) في المقترح الروسي-الصيني مشترطة دخول مفتشين من الجنسية الروسية فقط إلى محطة "بوشهر" النووية.
وأعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني
، علاء الدين بروغردي، عدم وجود أي شيء يسمى "سناب باك" (آلية الزناد) (العودة التلقائية للعقوبات) في المقترح الروسي-الصيني.
وكشف بروغردي عن موافقة بلاده على وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة "بوشهر" النووية شريطة أن يكونوا من حاملي الجنسية الروسية فقط.
وبخصوص إعادة فرض العقوبات
على إيران
، قال بروغردي: "إذا تقرر ألا يجري تصدير النفط
من إيران، فبالتأكيد سيحدث ما يمنع الآخرين أيضا من تصدير نفطهم".
وتابع : "لن نقف مكتوفي الأيدي في الدفاع عن مصالحنا الوطنية".
وفي وقت سابق، قال 3 مسؤولين أوروبيين لشبكة "سي إن
إن" إنه من المرجح أن تبدأ دول "الترويكا الأوروبية" عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة
على إيران "سناب باك" بسبب برنامجها النووي
، اليوم الخميس.
وتستغرق عملية "سناب باك" الموجودة في الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، نحو 30 يوما حتى تكتمل. (سكاي نيوز)