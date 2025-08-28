Advertisement

عربي-دولي

مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية.. نتنياهو بحث "فرض السيادة على الضفة"

Lebanon 24
28-08-2025 | 02:47
Doc-P-1409993-638919714340546191.png
Doc-P-1409993-638919714340546191.png photos 0
مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية، أفادت مصادر إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث ضمن منتدى وزاري مصغر "فرض السيادة على الضفة".
وشارك في المنتدى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير الخارجية جدعون ساعر، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
 
كما كشفت المصادر أن ديرمر دعم تنفيذ خطوة فرض السيادة على الضفة خلال أسابيع. وأشارت إلى أن المنتدى بحث السيطرة الكاملة على الضفة قبل اعترافات محتملة بدولة فلسطين. (العربية) 
