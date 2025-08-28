مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية.. نتنياهو بحث "فرض السيادة على الضفة"

مع تصاعد الهجمات في ، أفادت مصادر إسرائيلية بأن بحث ضمن منتدى وزاري مصغر "فرض السيادة على الضفة".

وشارك في المنتدى بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير الخارجية جدعون ساعر، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

كما كشفت المصادر أن ديرمر دعم تنفيذ خطوة فرض السيادة على الضفة خلال أسابيع. وأشارت إلى أن المنتدى بحث السيطرة الكاملة على الضفة قبل اعترافات محتملة بدولة . (العربية)