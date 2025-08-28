Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يرسل مفاوضين إلى نيويورك

Lebanon 24
28-08-2025 | 02:48
Doc-P-1409994-638919715486236769.jpeg
Doc-P-1409994-638919715486236769.jpeg photos 0
في ظل استمرار الحرب الروسية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن كبار مفاوضيه سيتوجهون إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول الضمانات الأمنية لبلاده.
وقال زيلينسكي في خطاب ليل الأربعاء الخميس، إن رئيس مكتبه أندريه يرماك ووزير الدفاع السابق رستم عمروف سيلتقيان مسؤولين أميركيين في نيويورك غدا الجمعة. وأضاف: "كل من يعمل على مضمون الضمانات الأمنية، سيشارك في الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية"، مشيرا إلى أن "المهمة هي التحرك بأسرع ما يمكن، حتى تصبح هذه أيضاً أداة ضغط على روسيا".

واعتبر أنه "يجب أن يرى الروس جدية موقف العالم وحجم العواقب إذا استمرت الحرب".

إلى ذلك، اتهم زيلينسكي موسكو برفض التفاوض ونقض وعد كانت قد قطعته للرئيس الأميركي دونالد ترامب
