زيلينسكي يرسل مفاوضين إلى نيويورك

في ظل استمرار الحرب الروسية، أعلن الرئيس الأوكراني ، أن كبار مفاوضيه سيتوجهون إلى لإجراء محادثات حول الضمانات الأمنية لبلاده.

Advertisement

وقال في خطاب ليل الأربعاء الخميس، إن رئيس مكتبه ووزير الدفاع السابق سيلتقيان مسؤولين أميركيين في غدا الجمعة. وأضاف: "كل من يعمل على مضمون الضمانات الأمنية، سيشارك في الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية"، مشيرا إلى أن "المهمة هي التحرك بأسرع ما يمكن، حتى تصبح هذه أيضاً أداة ضغط على ".



واعتبر أنه "يجب أن يرى جدية موقف العالم وحجم العواقب إذا استمرت الحرب".



إلى ذلك، اتهم زيلينسكي برفض التفاوض ونقض وعد كانت قد قطعته للرئيس الأميركي .