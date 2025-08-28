Advertisement

عربي-دولي

كاتس: قواتنا تعمل في كل ميادين القتال ليل نهار من أجل أمن إسرائيل

Lebanon 24
28-08-2025 | 03:08
جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس التوعد بأن بلاده ستفعل كل ما يلزم لحماية أمنها.
وقال في تغريدة على حسابه على منصة إكس:" قواتنا تعمل في كل ميادين القتال ليل نهار، من أجل أمن إسرائيل".
 
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه دمر عدة مسارات تحت الأرض استخدمتها حماس في جباليا شمال القطاع.

كما أكد أن قواته تواصل عملياتها في أنحاء قطاع غزة، معلناً مقتل عدد من المسلحين وتدمير بنى تحتية قتالية. (العربية) 

