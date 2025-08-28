30
كاتس: قواتنا تعمل في كل ميادين القتال ليل نهار من أجل أمن إسرائيل
Lebanon 24
28-08-2025
|
03:08
جدد
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
التوعد بأن بلاده ستفعل كل ما يلزم لحماية أمنها.
وقال في تغريدة على حسابه على منصة إكس:" قواتنا تعمل في كل ميادين القتال ليل نهار، من أجل أمن
إسرائيل
".
من جهته
، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه دمر عدة مسارات تحت الأرض استخدمتها
حماس
في
جباليا
شمال القطاع.
كما أكد أن قواته تواصل عملياتها في أنحاء
قطاع غزة
، معلناً مقتل عدد من المسلحين وتدمير بنى تحتية قتالية. (العربية)
