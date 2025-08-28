Advertisement

عربي-دولي

مسؤول كردي رفيع: التفاوض مستمر مع دمشق

Lebanon 24
28-08-2025 | 04:34
نفى مسؤول كردي رفيع المستوى من الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، توقّف المفاوضات بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية وقواتها المسلّحة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، معتبراً أن "لا طريق سوى الحوار" بين المسؤولين الأكراد والإدارة السورية الجديدة.
وقال بدران جيا كرد، وهو نائب الرئاسة المشتركة للشؤون الخارجية لدى الإدارة الذاتية في تصريحات للعربية إن "العلاقات والمفاوضات مع دمشق متواصلة، ولا سبيل للحل إلا عبر الحوار والتفاهم"، على حد قوله.

كما أضاف المسؤول الكردي، وهو مفاوض رئيسي بشأن اتفاقية العاشر من آذار المبرمة بين قائد "قسد" مظلوم عبدي، والرئيس السوري أحمد الشرع: "نتطلع إلى أن تثمر هذه المفاوضات عن نتائج إيجابية تنسجم مع تطلعات الشعب وفي التوقيت المناسب".
 
إلى ذلك، رأى أن "الحل في سوريا لن يتحقق عبر إعادة إنتاج السياسات القديمة، بل من خلال مسار سياسي شامل يشارك فيه جميع السوريين بمختلف مكوناتهم وبإرادتهم الحرة، وصولاً إلى دولة ديمقراطية، تعددية، لا مركزية، تكفل الحقوق وتؤسس لمرحلة من السلام والاستقرار".
 
وأردف أن "عامل الوقت رغم أنه يظل أساسياً، فإن الأهم هو التوصل إلى اتفاق استراتيجي راسخ يقوم على أسس التفاهم والتوافق والمصلحة الوطنية العليا". (العربية) 
07:51 | 2025-08-28
07:49 | 2025-08-28
07:27 | 2025-08-28
07:14 | 2025-08-28
07:08 | 2025-08-28
07:00 | 2025-08-28
