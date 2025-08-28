Advertisement

ماكرون مستنكراً: هذه هي إرادة السلام الروسية

28-08-2025 | 06:42
بعد هجوم روسيّ جوي واسع على كييف أسفر عن سقوط 14 قتيلا على الأقل، إستنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الترهيب والهمجية" اللذين تمارسهما روسيا في حق أوكرانيا.
وكتب ماكرون على منصة "إكس": "629 صاروخا وطائرة مسيّرة في ليلة واحدة على أوكرانيا: هذه هي إرادة السلام الروسية. ترهيب وهمجية"، منددا بـ"أشد العبارات بهجمات لا معنى لها ووحشية بشكل بالغ".
