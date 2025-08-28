ماكرون مستنكراً: هذه هي إرادة السلام الروسية

Advertisement

بعد هجوم روسيّ جوي واسع على أسفر عن سقوط 14 قتيلا على الأقل، إستنكر "الترهيب والهمجية" اللذين تمارسهما في حق .وكتب ماكرون على منصة "إكس": "629 صاروخا وطائرة مسيّرة في ليلة واحدة على أوكرانيا: هذه هي إرادة السلام الروسية. ترهيب وهمجية"، منددا بـ"أشد العبارات بهجمات لا معنى لها ووحشية بشكل بالغ".