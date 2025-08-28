في أميركا.. الصحافيون والطلاب الأجانب يفقدون امتيازاتهم

Advertisement

في خطوة إضافية على صعيد تشديد الهجرة النظامية، عدلت إدارة الرئيس الأميركي ، الخميس، إجراء لتقليص مدة إقامة الطلاب والصحفيين في ، والذي بموجبه لن يسمح للأجانب الحتملين تأشيرات تعليمية بالبقاء لأكثر من 4 أعوام.وبينما كانت الولايات المتحدة حتى الآن تمنح الطلاب تأشيرات تمتد طوال برامجهم الأكاديمية، والصحفيين طوال فترة انتدابهم للعمل على أراضيها، ستحدد مدة إقامتهم بـ240 يوما، مع إمكانية التقدم بطلبات لتجديدها مدة مماثلة، باستثناء الصحفيين الصينيين الذين حددت مدة إقامتهم بـ90 يوما.ونشرت التعديلات المقترحة، الخميس، في السجل الاتحادي الأميركي، وهو الجريدة الرسمية في الولايات المتحدة. ويعطي ذلك مهلة وجيزة للتعليق العام عليها، قبل دخولها حيز التنفيذ.وقالت وزارة الأمن الداخلي، أمس الأربعاء، إن العديد من الأجانب يمدّدون فترات دراستهم بما يتيح لهم البقاء "كطلاب إلى الأبد" في الولايات المتحدة.وأوضحت في بيان: "لفترة طويلة للغاية، سمحت الإدارات السابقة للطلاب الأجانب وحاملي التأشيرات الآخرين بالبقاء في الولايات المتحدة نظريا إلى أجل غير مسمّى، ما سبّب مخاطر أمنية وكلّف مبالغ لا تحصى من أموال دافعي الضرائب، وأضرّ بالمواطنين ".استقبلت الولايات المتحدة ما يفوق 1.1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023-2024، أي أكثر من أي بلد آخر. ويوفر هؤلاء إيرادات مالية مهمة.وانتقدت مجموعة تمثّل جامعات ومؤسسات تعليمية خطوة إدارة الرئيس ، معتبرة أنها عقبة بيروقراطية بلا طائل، وقد تثني طلابا من المحتمل أن يساهموا في البحث وخلق الوظائف، عن الانتقال إلى الولايات المتحدة.وقالت ميريام فلدبلوم، رئيسة "تحالف الرؤساء للتعليم العالي والهجرة"، إن الإجراء "يبعث برسالة إلى الأفراد الموهوبين في أنحاء العالم بأن مساهماتهم لا تحظى بالتقدير في الولايات المتحدة". معتبرة أن التعديل لا يضرّ فقط بالطلاب الأجانب "بل يضعف أيضا قدرة الجامعات والكليات الأميركية على استقطاب أبرز المواهب، ما يضعف قدرتنا التنافسية".تزامن الإعلان مع بدء العام الأكاديمي في الجامعات الأميركية، وتسجيل العديد منها انخفاضا في عدد الطلاب الأجانب بسبب إجراءات سابقة لإدارة . فيما أعلنت أنها ألغت 6 آلاف تأشيرة تعليمية منذ عودة ترامب إلى مطلع العام، جزء منها مرتبط بتحركات مناهضة لإسرائيل شهدتها الجامعات بسبب الحرب في غزة.كما علّق ترامب منحا بمليارات الدولارات للجامعات مخصصة للبحث العلمي، متهما المؤسسات الأكاديمية بعدم مواجهة معاداة السامية.