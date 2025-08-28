هذه هي كواليس لقاء بلير وكوشنير مع ترامب!

Advertisement

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، تفاصيل الاجتماع الذي جمع الرئيس الأميركي ، ورئيس الوزراء الأسبق طوني بلير، وصهر جاريد كوشنر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في ، أمس الأربعاء، لمناقشة مستقبل بعد الحرب الأخيرة.وتركزت المحادثات حول عملية السلام في ، وسبل إعادة إعمار غزة التي دُمّرت جراء القصف ، إضافة إلى مستقبل السلطة بعد انتهاء الحرب.وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن الاجتماع تناول خطة "اليوم التالي"، إلى جانب الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع، خاصة زيادة المساعدات الغذائية، والإجراءات الممكنة لإطلاق الرهائن المحتجزين لدى حركة .وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "التايمز" أن بلير يعمل على خطط تحويل غزة إلى مركز تجاري حديث ووجهة سياحية بعد انتهاء الحرب. وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن جميع جوانب الحرب كانت مطروحة على طاولة النقاش، بما في ذلك أزمة الرهائن وخطط إعادة الإعمار.وأشارت صحيفة "التليغراف" إلى أن المحادثات ركزت على زيادة المساعدات الإنسانية وإعادة البناء، فيما كشف مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس" أن تعليمات ترامب كانت واضحة: "أصلحوا هذا الوضع".وصف المسؤول الجلسة بأنها "مجرد اجتماع سياسي" من نوع الاجتماعات التي يعقدها ترامب وفريقه بشكل متكرر، فيما أكد مبعوث ترامب إلى شؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لشبكة فوكس نيوز، أن هناك خطوة شاملة لليوم التالي تعكس الدوافع الإنسانية للرئيس، مع توقع انتهاء الحرب في غزة خلال الأشهر الأربعة المقبلة، وبالتأكيد قبل نهاية العام.يُذكر أن فكرة إعادة تطوير غزة ظهرت بعد بدء حربها على القطاع، عقب الهجوم الذي قادته حركة حماس على إسرائيل في تشرين الأول 2023، وشارك معهد توني بلير منذ حزيران الماضي في وضع خطة شاملة لما بعد الحرب.