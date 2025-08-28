بعد تفعيل "آلية الزناد" على إيران.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن

Advertisement

يعقد مجلس الامن الدولي الجمعة اجتماعا طارئا مغلقا لمناقشة قيام وبرلين ولندن بتفعيل الية اعادة فرض على على خلفية برنامجها ، وفق ما افادت مصادر دبلوماسية الخميس .