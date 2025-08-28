Advertisement

عربي-دولي

بعد تفعيل "آلية الزناد" على إيران.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن

Lebanon 24
28-08-2025
يعقد مجلس الامن الدولي الجمعة اجتماعا طارئا مغلقا لمناقشة قيام باريس وبرلين ولندن بتفعيل الية اعادة فرض العقوبات على طهران على خلفية برنامجها النووي، وفق ما افادت مصادر دبلوماسية الخميس وكالة فرانس برس.
