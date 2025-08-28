28
بيروت
29
طرابلس
27
صور
28
جبيل
27
صيدا
28
جونية
23
النبطية
22
زحلة
23
بعلبك
22
بشري
25
بيت الدين
25
كفردبيان
عربي-دولي
إيران تهاجم الترويكا الأوروبية: لا تملكون حق تفعيل العقوبات
Lebanon 24
28-08-2025
|
11:15
أدانت الخارجية
الإيرانية
خطوة الترويكا الأوروبية لإعادة فرض عقوبات
الأمم المتحدة
على
طهران
.
وقالت الخارجية الإيرانية إن "
الدول الأوروبية
الثلاث تفتقر إلى أي موقف قانوني أو أخلاقي يسمح لها بتفعيل ما تسمى بآلية إعادة فرض
العقوبات
".
واشارت الخارجية الى أن "قرار الترويكا الأوروبية سيقوض بشكل خطير عملية الانخراط والتعاون الحالية بين
إيران
والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأكدت أن "التصعيد الاستفزازي وغير الضروري من الترويكا الأوروبية سيُقابَل بردود مناسبة من طهران".
