إيران تهاجم الترويكا الأوروبية: لا تملكون حق تفعيل العقوبات

أدانت الخارجية خطوة الترويكا الأوروبية لإعادة فرض عقوبات على .وقالت الخارجية الإيرانية إن " الثلاث تفتقر إلى أي موقف قانوني أو أخلاقي يسمح لها بتفعيل ما تسمى بآلية إعادة فرض ".