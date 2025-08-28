Advertisement

عربي-دولي

إيران تهاجم الترويكا الأوروبية: لا تملكون حق تفعيل العقوبات

Lebanon 24
28-08-2025 | 11:15
Doc-P-1410198-638920016998416471.jpg
Doc-P-1410198-638920016998416471.jpg photos 0
أدانت الخارجية الإيرانية خطوة الترويكا الأوروبية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وقالت الخارجية الإيرانية إن "الدول الأوروبية الثلاث تفتقر إلى أي موقف قانوني أو أخلاقي يسمح لها بتفعيل ما تسمى بآلية إعادة فرض العقوبات".
واشارت الخارجية الى أن "قرار الترويكا الأوروبية سيقوض بشكل خطير عملية الانخراط والتعاون الحالية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأكدت أن "التصعيد الاستفزازي وغير الضروري من الترويكا الأوروبية سيُقابَل بردود مناسبة من طهران".
 
