"كانوا داخل الموقع لحظة الهجوم"... إسرائيل تستهدف قيادات بارزة من جماعة الحوثي!

وأوضحت القناة أن الضربات، التي نُفذت بذخائر دقيقة، طالت منازل تواجد فيها عدد من قادة الحوثيين، وجاءت مركّزة بشكل مباشر ضد قيادات الجماعة.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، إن الهجمات التي نفذت في صنعاء وصفت بأنها "استثنائية وذات أهمية".وأشارت إلى أن الجيش نفذ 10 ضربات على مواقع مختلفة داخل اليمن.ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الضربات استهدفت عددا من السياسيين في جماعة الحوثي أثناء عقدهم اجتماعا، فيما ذكرت القناة 14 أن بعض قادة الجماعة كانوا بالفعل داخل الموقع المستهدف.وأضافت المصادر أن عمليات الاغتيال جرى التخطيط لها منذ بداية الأسبوع ضمن موجة الغارات السابقة، ونفذت اليوم.