عربي-دولي
"كانوا داخل الموقع لحظة الهجوم"... إسرائيل تستهدف قيادات بارزة من جماعة الحوثي!
Lebanon 24
28-08-2025
|
10:59
A-
A+
أفادت القناة 14
الإسرائيلية
، مساء اليوم، أن
الغارات
الإسرائيلية على
صنعاء
استهدفت قيادات بارزة من جماعة
الحوثي
، مؤكدة أن عدداً منهم كان داخل الموقع المستهدف لحظة الهجوم.
وأوضحت القناة أن الضربات، التي نُفذت بذخائر دقيقة، طالت منازل تواجد فيها عدد من قادة الحوثيين، وجاءت مركّزة بشكل مباشر ضد قيادات الجماعة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، إن الهجمات التي نفذت في صنعاء وصفت بأنها "استثنائية وذات أهمية".
وأشارت إلى أن الجيش
الإسرائيلي
نفذ 10 ضربات على مواقع مختلفة داخل اليمن.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الضربات استهدفت عددا من
القادة
السياسيين في جماعة الحوثي أثناء عقدهم اجتماعا، فيما ذكرت القناة 14 أن بعض قادة الجماعة كانوا بالفعل داخل الموقع المستهدف.
وأضافت المصادر أن عمليات الاغتيال جرى التخطيط لها منذ بداية الأسبوع ضمن موجة الغارات السابقة، ونفذت اليوم.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الهدف من الهجمات كان "
القيادة العليا
العسكرية للحوثيين ورئاسة
هيئة الأركان
".
