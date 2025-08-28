Advertisement

عربي-دولي

جلس قرب إمرأة وابتسم لها... إليكم ما قام به إسرائيليّ داخل حافلة

Lebanon 24
28-08-2025 | 13:28
اعتُقِلَ الإسرائيليّ يائير مايا البالغ من العمر 38 عاماً، بعدما جلس في حافلة لنقل الركاب، إلى جانب إمرّاة، وكشف فجأة أمامها عن عضوه التناسلي، وارتكب فعلا فاحشاً.
وعلى الفور، توجهت الراكبة إلى سائق الحافلة لطلب الشرطة، وقالت "فعل ذلك بدم بارد وثقة، ونظر إليّ وابتسم".
وعندما توقفت الحافلة، اقترب مايا من الباب، ودفعها المرأة بقوّة وهرب من المكان.
 
 
وعمدت إلى مطاردته، وتمكنت الشرطة من اعتقاله. (روسيا اليوم)
 
 
 
