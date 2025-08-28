27
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
جلس قرب إمرأة وابتسم لها... إليكم ما قام به إسرائيليّ داخل حافلة
Lebanon 24
28-08-2025
|
13:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتُقِلَ الإسرائيليّ يائير مايا البالغ من العمر 38 عاماً، بعدما جلس في حافلة لنقل الركاب، إلى جانب إمرّاة، وكشف فجأة أمامها عن عضوه التناسلي، وارتكب فعلا فاحشاً.
وعلى الفور، توجهت الراكبة إلى سائق الحافلة لطلب الشرطة، وقالت "فعل ذلك بدم بارد وثقة، ونظر إليّ وابتسم".
Advertisement
وعندما توقفت الحافلة، اقترب مايا من الباب، ودفعها المرأة بقوّة وهرب من المكان.
وعمدت إلى مطاردته، وتمكنت الشرطة من اعتقاله. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
قوة إسرائيلية توغلت لمئات الأمتار ليلا داخل الأراضي اللبنانية في ميس الجبل وهذا ما قامت به
Lebanon 24
قوة إسرائيلية توغلت لمئات الأمتار ليلا داخل الأراضي اللبنانية في ميس الجبل وهذا ما قامت به
29/08/2025 03:46:15
29/08/2025 03:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
محفوظ عن باراك: ما قام به إساءة لأميركا قبل لبنان
Lebanon 24
محفوظ عن باراك: ما قام به إساءة لأميركا قبل لبنان
29/08/2025 03:46:15
29/08/2025 03:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الشرطة تعلن اعتقال مشتبه به في محاولة تنفيذ عملية طعن قرب الضفة الغربية
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الشرطة تعلن اعتقال مشتبه به في محاولة تنفيذ عملية طعن قرب الضفة الغربية
29/08/2025 03:46:15
29/08/2025 03:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
شابة تلقى حتفها في حافلة بالبرازيل... والمفاجأة داخل ملابسها!
Lebanon 24
شابة تلقى حتفها في حافلة بالبرازيل... والمفاجأة داخل ملابسها!
29/08/2025 03:46:15
29/08/2025 03:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرئيس السوريّ أصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
Lebanon 24
الرئيس السوريّ أصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
16:55 | 2025-08-28
28/08/2025 04:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تسهيلات... ماذا قرّرت أميركا بشأن الصادرات إلى سوريا؟
Lebanon 24
تسهيلات... ماذا قرّرت أميركا بشأن الصادرات إلى سوريا؟
16:38 | 2025-08-28
28/08/2025 04:38:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... تحطم طائرة "إف-16" في بولندا
Lebanon 24
بالفيديو... تحطم طائرة "إف-16" في بولندا
16:15 | 2025-08-28
28/08/2025 04:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"قاتل غوام"... الكشف عن صاروخ يُشكّل خطراً كبيراً على الولايات المتّحدة
Lebanon 24
"قاتل غوام"... الكشف عن صاروخ يُشكّل خطراً كبيراً على الولايات المتّحدة
16:00 | 2025-08-28
28/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أميركيّ يُلوّح بـ"الخطة ب" لنزع سلاح حزب الله... ماذا قصد؟
Lebanon 24
مسؤول أميركيّ يُلوّح بـ"الخطة ب" لنزع سلاح حزب الله... ماذا قصد؟
15:40 | 2025-08-28
28/08/2025 03:40:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
13:29 | 2025-08-28
28/08/2025 01:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
13:47 | 2025-08-28
28/08/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
08:45 | 2025-08-28
28/08/2025 08:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ما سمعه برّاك من رئيس الجمهورية قد أثار غضبه؟
Lebanon 24
هل ما سمعه برّاك من رئيس الجمهورية قد أثار غضبه؟
09:00 | 2025-08-28
28/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحه الذي أحدث ضجة في قصر بعبدا.. برّاك يخرج عن صمته فماذا قال؟ (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحه الذي أحدث ضجة في قصر بعبدا.. برّاك يخرج عن صمته فماذا قال؟ (فيديو)
03:48 | 2025-08-28
28/08/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:55 | 2025-08-28
الرئيس السوريّ أصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
16:38 | 2025-08-28
تسهيلات... ماذا قرّرت أميركا بشأن الصادرات إلى سوريا؟
16:15 | 2025-08-28
بالفيديو... تحطم طائرة "إف-16" في بولندا
16:00 | 2025-08-28
"قاتل غوام"... الكشف عن صاروخ يُشكّل خطراً كبيراً على الولايات المتّحدة
15:40 | 2025-08-28
مسؤول أميركيّ يُلوّح بـ"الخطة ب" لنزع سلاح حزب الله... ماذا قصد؟
15:29 | 2025-08-28
إذا رفضت "حماس" تسليم سلاحها... هذا ما دعا إلى سموتريتش
فيديو
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 03:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 03:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
29/08/2025 03:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24