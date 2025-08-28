Advertisement

عربي-دولي

البيت الأبيض: ترامب غير راضٍ عن مجريات الأزمة في أوكرانيا لكنه لم يُفاجأ

Lebanon 24
28-08-2025 | 14:27
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، مساء الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب غير راضٍ عن مجريات الأزمة في أوكرانيا، لكنه لم يُفاجأ بها.
وقالت في إفادة صحفية دورية: "كان ترامب غير سعيد بالأنباء، لكنه لم يتفاجأ"، مشيرة إلى أن "أوكرانيا هاجمت مؤخرا مصافي النفط الروسية". 


وأشارت  كارولين ليفيت إلى اعتقاد الولايات المتحدة بأن روسيا وأوكرانيا غير مستعدين في هذه المرحلة لإنهاء النزاع، مشيرة إلى أن الرئيس ينوي إصدار "بيانات إضافية" لاحقا بشأن الوضع في أوكرانيا.


اضافت: "من المحتمل أن يكون كلا طرفي هذه الحرب غير مستعدين لإنهائها. الرئيس يريد أن تنتهي، لكن قادة هذين البلدين بحاجة إلى إنهائها ويجب أن يريدوا ذلك أيضا. أعتقد أن الرئيس ترامب سيصدر لاحقا بعض البيانات الإضافية حول هذا الموضوع"، دون أن توضح موعد صدور البيانات الجديدة من ترامب.
