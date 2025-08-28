البيت الأبيض: ترامب غير راضٍ عن مجريات الأزمة في أوكرانيا لكنه لم يُفاجأ

Advertisement

أعلنت المتحدثة باسم ، ، مساء الخميس، أن غير راضٍ عن مجريات الأزمة في ، لكنه لم يُفاجأ بها.وقالت في إفادة صحفية دورية: "كان غير سعيد بالأنباء، لكنه لم يتفاجأ"، مشيرة إلى أن "أوكرانيا هاجمت مؤخرا مصافي الروسية".وأشارت كارولين ليفيت إلى اعتقاد بأن وأوكرانيا غير مستعدين في هذه المرحلة لإنهاء النزاع، مشيرة إلى أن الرئيس ينوي إصدار "بيانات إضافية" لاحقا بشأن الوضع في أوكرانيا.اضافت: "من المحتمل أن يكون كلا طرفي هذه الحرب غير مستعدين لإنهائها. الرئيس يريد أن تنتهي، لكن قادة هذين البلدين بحاجة إلى إنهائها ويجب أن يريدوا ذلك أيضا. أعتقد أن سيصدر لاحقا بعض البيانات الإضافية حول هذا الموضوع"، دون أن توضح موعد صدور البيانات الجديدة من ترامب.