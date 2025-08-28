Advertisement

عربي-دولي

إذا رفضت "حماس" تسليم سلاحها... هذا ما دعا إلى سموتريتش

Lebanon 24
28-08-2025 | 15:29
A-
A+
Doc-P-1410300-638920171574505913.jpg
Doc-P-1410300-638920171574505913.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خلال تقديمه خطّة "الانتصار في غزة بحلول نهاية العام"، دعا وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، الحكومة الإسرائيلية إلى البدء بضمّ مناطق من قطاع غزة، إذا استمرت حركة "حماس" في رفض نزع سلاحها. (العربية)
Advertisement

مواضيع ذات صلة
هذا ما سيواجهه لبنان إذا لم يسّلم "حزب الله" سلاحه بطيب خاطره
lebanon 24
29/08/2025 03:46:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم يُهدد إسرائيل إذا شنّت حربًا جديدة على لبنان ويؤكد: نرفض تسليم السلاح
lebanon 24
29/08/2025 03:46:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يرفض "حزب الله" حقاً تسليم سلاحه؟
lebanon 24
29/08/2025 03:46:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قماطي: هناك ضغوطات أجنبية على الحكومة من أجل تسليم سلاح المقاومة وهو ما نرفضه بشكل قاطع
lebanon 24
29/08/2025 03:46:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2025-08-28
16:38 | 2025-08-28
16:15 | 2025-08-28
16:00 | 2025-08-28
15:40 | 2025-08-28
15:15 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24