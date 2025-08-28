إذا رفضت "حماس" تسليم سلاحها... هذا ما دعا إلى سموتريتش

Advertisement

خلال تقديمه خطّة "الانتصار في غزة بحلول نهاية العام"، دعا وزير المال بتسلئيل سموتريش، الحكومة إلى البدء بضمّ مناطق من ، إذا استمرت حركة " " في رفض نزع سلاحها. (العربية)