عربي-دولي

خلافات حادة بين نتنياهو والجيش بسبب التعتيم على خطط الحرب

Lebanon 24
28-08-2025 | 23:17
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين كبار، قولهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لا يطلع أحدا على خططه بشأن حرب غزة".
وقالت القناة إنه "رغم التصريحات العلنية بشأن غزة، فإن كبار المسؤولين غير منخرطين في المناقشات الفعلية حول الخطط، وتتخذ القرارات بعيدا عنهم".

ويضيف المسؤولون أن "هذا الشعور يشكل مصدرا رئيسيا للتوتر بين المستوى السياسي والمؤسسة الدفاعية".

وقال مسؤولون أمنيون كبار للقناة 12 في أحاديث مغلقة: "مصدر الخلاف بين رئيس الأركان (إيال زامير) ورئيس الوزراء، وبين المسؤولين الأمنيين والمستوى السياسي، لا ينبع فقط من اختلافات في وجهات النظر بشأن خطوة احتلال غزة وخطوطها العريضة".

وأضافوا أن "الشعور الذي ينتاب المرء من نتنياهو هو شعور بالانقسام. رئيس الوزراء لا يطلعنا على خطط تتجاوز التصريحات الرسمية بشأن غزة".

وأضاف كبار المسؤولين الذين تحدثت لهم القناة: "فيما يتعلق بإيران تصرفنا بسرية تامة. لكن في حرب غزة نتنياهو يبقينا خارج الصورة. هو وديرمر ضد العالم أجمع".

ومن وجهة نظرهم "هناك قلق بالغ من أن تطول هذه المحادثات. الرهائن لا يملكون الوقت الكافي لانتظار قرارات سياسية". (سكاي نيوز)
Privacy policy
