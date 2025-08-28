Advertisement

عربي-دولي

بعمق 40 كيلومترًا.. أوروبا تناقش إمكانية إنشاء منطقة عازلة في أوكرانيا

Lebanon 24
28-08-2025 | 23:26
A-
A+
Doc-P-1410378-638920457111160520.jpg
Doc-P-1410378-638920457111160520.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن إمكانية إنشاء منطقة عازلة بعمق 40 كيلومترًا على أراضي أوكرانيا كجزء من التسوية السلمية، هي ما يناقشه  قادة الدول الأوروبية.
Advertisement

وأكدت الصحيفة أن الحديث يدور حول محاولات يائسة من الدول الأوروبية لضمان تجاوز النزاع في أوكرانيا عبر مبادرات مفيدة لروسيا، ووفق ما أشار إليه 5 دبلوماسيين.

وفي حين أن خيار إنشاء منطقة عازلة هو أحد المقترحات التي يدرسها الأوروبيون في حالة وقف إطلاق النار أو التسوية الطويلة الأجل للنزاع، ذكرت "بوليتيكو" أن "حقيقة أن المسؤولين الأوروبيين يدرسون إمكانية فصل جزء من أراضي أوكرانيا لفرض سلام هش تشير إلى يأس حلفاء الناتو في البحث عن طريقة لإنهاء الحرب".

وأضاف الصحيفة أن الانطباع السائد هو أن الولايات المتحدة لا تشارك في هذه المناقشات، في وقت أكد فيه جيمس تاونسند، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق، للصحيفة تعليقاً على الأفكار الأوروبية المطروحة: "إنهم يتشبثون بقشة".

ولاحظ الموظف السابق في البنتاغون الذي كان يشرف سابقًا على العلاقات مع أوروبا وحلفاء الناتو: "الروس لا يخافون من الأوروبيين". ووفقا لتقديره، لن توقف القوات البريطانية أو الفرنسية، في حالة نشرها في المنطقة العازلة المذكورة، تقدم القوات المسلحة الروسية إذا رأت موسكو ضرورة التصرف بهذه الطريقة.

وأوضحت المقالة أن الأوروبيين يناقشون خيار نقل ما بين 4 آلاف إلى حوالي 60 ألف جندي إلى المنطقة العازلة. وفي الوقت نفسه، صرح أحد مصادر "بوليتيكو" أن المبادرة لم تُناقش خلال مؤتمر الفيديو الذي عقد في 25 أغسطس لرؤساء أركان دول الناتو.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أوروبا، كما ورد في المنشور، تأمل أن تقدم كييف الحصة الأكبر من القوات لإنشاء المنطقة العازلة أو ضمان وقف إطلاق النار.

في غضون ذلك، أفادت مجلة "ذا أتلانتيك" في مقال نُشر في 28 أغسطس أن ترامب عبر في الأيام الأخيرة في دائرة ضيقة عن غضبه بسبب عدم وجود اختراقات في المفاوضات حول أوكرانيا، مُوجها جزءا من استيائه "إلى [فلاديمير] زيلينسكي وأوروبا".

وتشير "ذا أتلانتيك" إلى أن رئيس الإدارة الأمريكية لا يتطلع إلى انخراط أعمق للولايات المتحدة في الصراع، ويخشى انعزال مؤيديه من حركة MAGA، ويحمل بشكل متزايد مسؤولية الأعمال القتالية في أوكرانيا لسلفه في البيت الأبيض جو بايدن.

وقال مسؤول أيميكي رفيع للمجلة عن ترامب والنزاع في أوكرانيا: "هو فقط يريد أن ينتهي من الموضوع. ولا يهمه كثيرا كيف سيحدث ذلك".
مواضيع ذات صلة
سلام: الحكومة تناقش إمكانية توقيع اتفاقيات لإنشاء معامل كهرباء تعمل على الغاز
lebanon 24
29/08/2025 09:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة الكوارث التركية سجلت هزة جديدة بعمق 10.5 كيلومتر في باليك أسير
lebanon 24
29/08/2025 09:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الكابينت المصغر ناقش إمكانية ضم مناطق في غزة في حال عدم التوصل لصفقة
lebanon 24
29/08/2025 09:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: تقييم روسيا لخطط أوروبا بشأن إمكانية نشر قواتها في أوكرانيا سلبي
lebanon 24
29/08/2025 09:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:39 | 2025-08-29
02:23 | 2025-08-29
02:17 | 2025-08-29
02:10 | 2025-08-29
01:30 | 2025-08-29
01:10 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24