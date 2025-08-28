بعمق 40 كيلومترًا.. أوروبا تناقش إمكانية إنشاء منطقة عازلة في أوكرانيا

Advertisement

أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن إمكانية إنشاء منطقة عازلة بعمق 40 كيلومترًا على أراضي كجزء من التسوية السلمية، هي ما يناقشه قادة الدول الأوروبية.وأكدت الصحيفة أن الحديث يدور حول محاولات يائسة من الدول الأوروبية لضمان تجاوز النزاع في أوكرانيا عبر مبادرات مفيدة لروسيا، ووفق ما أشار إليه 5 دبلوماسيين.وفي حين أن خيار إنشاء منطقة عازلة هو أحد المقترحات التي يدرسها الأوروبيون في حالة وقف إطلاق النار أو التسوية الطويلة الأجل للنزاع، ذكرت "بوليتيكو" أن "حقيقة أن المسؤولين يدرسون إمكانية فصل جزء من أراضي أوكرانيا لفرض سلام هش تشير إلى يأس حلفاء الناتو في البحث عن طريقة لإنهاء الحرب".وأضاف الصحيفة أن الانطباع السائد هو أن لا تشارك في هذه المناقشات، في وقت أكد فيه جيمس تاونسند، نائب مساعد الأميركي السابق، للصحيفة تعليقاً على الأفكار الأوروبية المطروحة: "إنهم يتشبثون بقشة".ولاحظ الموظف السابق في البنتاغون الذي كان يشرف سابقًا على العلاقات مع أوروبا وحلفاء الناتو: "الروس لا يخافون من الأوروبيين". ووفقا لتقديره، لن توقف القوات أو ، في حالة نشرها في المنطقة العازلة المذكورة، تقدم القوات المسلحة الروسية إذا رأت موسكو ضرورة التصرف بهذه الطريقة.وأوضحت المقالة أن الأوروبيين يناقشون خيار نقل ما بين 4 آلاف إلى حوالي 60 ألف جندي إلى المنطقة العازلة. وفي الوقت نفسه، صرح أحد مصادر "بوليتيكو" أن المبادرة لم تُناقش خلال مؤتمر الفيديو الذي عقد في 25 أغسطس لرؤساء أركان دول الناتو.بالإضافة إلى ذلك، فإن أوروبا، كما ورد في المنشور، تأمل أن تقدم كييف الحصة الأكبر من القوات لإنشاء المنطقة العازلة أو ضمان وقف إطلاق النار.في غضون ذلك، أفادت مجلة "ذا أتلانتيك" في مقال نُشر في 28 أغسطس أن عبر في الأيام الأخيرة في دائرة ضيقة عن غضبه بسبب عدم وجود اختراقات في المفاوضات حول أوكرانيا، مُوجها جزءا من استيائه "إلى [فلاديمير] زيلينسكي وأوروبا".وتشير "ذا أتلانتيك" إلى أن رئيس الإدارة الأمريكية لا يتطلع إلى انخراط أعمق للولايات المتحدة في الصراع، ويخشى انعزال مؤيديه من حركة MAGA، ويحمل بشكل متزايد مسؤولية الأعمال القتالية في أوكرانيا لسلفه في جو بايدن.وقال مسؤول أيميكي رفيع للمجلة عن ترامب والنزاع في أوكرانيا: "هو فقط يريد أن ينتهي من الموضوع. ولا يهمه كثيرا كيف سيحدث ذلك".