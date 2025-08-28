Advertisement

عربي-دولي

توتر كبير في ولاية أميركية.. اشتباكات مسلحة وسقوط إصابات

Lebanon 24
28-08-2025 | 23:33
أفادت وسائل إعلام أميركية عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة في اشتباكات مسلحة في والتون بولاية كنتاكي.
وأشارت الشرطة الأميركية إلى انّ منطقة والتون بولاية كنتاكي ما تزال تشهد توترا شديدا مع تبادل كثيف لإطلاق النار.
 
