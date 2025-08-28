28
عربي-دولي
توتر كبير في ولاية أميركية.. اشتباكات مسلحة وسقوط إصابات
Lebanon 24
28-08-2025
|
23:33
A-
A+
أفادت وسائل إعلام أميركية عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة في اشتباكات مسلحة في والتون بولاية
كنتاكي
.
وأشارت الشرطة الأميركية إلى انّ منطقة والتون بولاية كنتاكي ما تزال تشهد توترا شديدا مع تبادل كثيف لإطلاق النار.
