عربي-دولي

غوتيريش: غزة مليئة بالجثث والركام والانتهاكات

Lebanon 24
29-08-2025 | 00:10
Doc-P-1410390-638920482824684092.jpg
Doc-P-1410390-638920482824684092.jpg photos 0
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إسرائيل إلى الامتناع عن السيطرة على مدينة غزة وسط مخاوف من كارثة إنسانية.
وقال غوتيريش في منشور على منصة "إكس" يوم الخميس: "يواجه المدنيون في غزة تصعيداً مميتاً آخر، إعلان إسرائيل عن نيتها احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة جديدة وخطيرة".

وتابع: "سيجبر مئات الآلاف من المدنيين على الفرار مرة أخرى، مما يدفع العائلات إلى خطر أعمق، هذا يجب أن يتوقف. لا يوجد حل عسكري للصراع".

وأوضح غوتيريش أن "مستويات الموت والدمار في غزة لا مثيل لها في الآونة الأخيرة".

كما أضاف "غزة مليئة بالركام، بالجثث، بأمثلة على ما قد تكون انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "نحن بحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار. يجب إطلاق سراح الرهائن على الفور، ويجب أن تتوقف المعاملة الفظيعة التي أجبروا على تحملها".

كذلك أصر على أن على إسرائيل "التزامات واضحة" في غزة: ضمان توفير "الغذاء والماء والدواء وغيرها من الضروريات"، و"الموافقة على تسهيل وصول إنساني أكبر بكثير، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".
(العربية)
