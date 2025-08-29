غوتيريش: غزة مليئة بالجثث والركام والانتهاكات

Advertisement

دعا ، ، إلى الامتناع عن السيطرة على مدينة غزة وسط مخاوف من كارثة إنسانية.وقال في منشور على منصة "إكس" يوم الخميس: "يواجه المدنيون في غزة تصعيداً مميتاً آخر، إعلان إسرائيل عن نيتها احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة جديدة وخطيرة".وتابع: "سيجبر مئات الآلاف من المدنيين على الفرار مرة أخرى، مما يدفع العائلات إلى خطر أعمق، هذا يجب أن يتوقف. لا يوجد حل عسكري للصراع".وأوضح غوتيريش أن "مستويات الموت والدمار في غزة لا مثيل لها في الآونة الأخيرة".كما أضاف "غزة مليئة بالركام، بالجثث، بأمثلة على ما قد تكون انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".وتابع للأمم المتحدة: "نحن بحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار. يجب إطلاق سراح الرهائن على الفور، ويجب أن تتوقف المعاملة الفظيعة التي أجبروا على تحملها".كذلك أصر على أن على إسرائيل "التزامات واضحة" في غزة: ضمان توفير "الغذاء والماء والدواء وغيرها من الضروريات"، و"الموافقة على تسهيل وصول إنساني أكبر بكثير، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".(العربية)