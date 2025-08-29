سلاح خطير في السماء تمتلكه إسرائيل.. تقرير يكشف قوّته

سلّط تقرير لموقع "جيروزاليم بوست" الضوء على استعانة بالاقمار الاصطناعية لمواجهة التهديدات.

وقال الموقع:" لطالما امتلكت إسرائيل، ولا تزال، قدرات واسعة النطاق لمواجهة التهديدات القريبة والبعيدة. ومع ذلك، فإن من أهم هذه القدرات، لا سيما ضد والحوثيين ، أسطولها من الأقمار الصناعية. يُعدّ نظام الأقمار الصناعية من فئة "أوفيك" العنصر الأساسي في أسطول الأقمار الصناعية المُخصص لأغراض الأمن القومي وجمع المعلومات الاستخبارية. وتماشيًا مع ذلك، تتوفر أيضًا أقمار صناعية قديمة من فئة "إيروس" ذات قدرات مراقبة استثنائية. أحدث إضافة إلى أسطول الأقمار الصناعية هذا هو قمر 1، الذي يوفر إمكانيات اتصال. جميع الأقمار الثلاثة المذكورة أعلاه من صنع شركة الصناعات الجوية (IAI)."



أضاف:" تتعاون إسرائيل أيضًا مع بعض الدول الأجنبية لتعزيز قدراتها في مجال الأقمار الصناعية. على سبيل المثال، وفّرت شركة إلبيت سيستمز مؤخرًا تقنيات كاميرات لقمر صناعي مشترك بين إيطاليا وحلف شمال الأطلسي (الناتو). وفي الأول من ، أعلنت الإسرائيلية أن الأقمار الصناعية الإسرائيلية التقطت صوراً لعشرات الملايين من الكيلومترات المربعة في إيران، قبل وأثناء حرب حزيران. وبما أن الجمهورية الإسلامية تمتد على مساحة تبلغ نحو 1.6 مليون كيلومتر مربع، فقد ركزت معظم العملية الإسرائيلية على منطقة أو غرب إيران، وهو ما يعني أن الجيش الإسرائيلي قام بتصوير أجزاء من إيران عشرات المرات على الأقل. علاوة على ذلك، أجرت أقمار إسرائيل الصناعية، المصنعة من قِبل شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، مراقبة لمئات الأهداف المختلفة يوميًا. وتمكّن أسطول الأقمار الصناعية من جمع بيانات تتعلق بمئات الآلاف من الكيلومترات المربعة يوميًا".



تابع:" ومع وصول إسرائيل إلى مستوى جديد من القوة والجودة والحجم في استخدام الأقمار الصناعية، قالت الوزارة إن إسرائيل قامت أيضًا بتغيير جذري في كيفية استخدامها لها. وبدلاً من تلقي لقطة متقطعة لحالة موقع محدد في إيران للتحليل العام، أصبحت الأقمار الصناعية الآن قادرة على الحفاظ على المراقبة التكتيكية والعملياتية المستمرة في الوقت الفعلي للعديد من الأماكن في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية. والخلاصة هي أن إسرائيل تستطيع الآن استخدام الأقمار الصناعية ضد إيران وغيرها من الخصوم البعيدين مثل الحوثيين لتغيير هجمات القوات الجوية على أساس تحليل في الوقت الحقيقي لأنماط واتجاهات إطلاق الصواريخ الباليستية في طهران. وقد أتاحت هذه الأقمار الصناعية مستويات جديدة من تقييمات الأضرار القتالية الفورية لتحديد شدة الضرر الذي يلحق بالهدف في إيران وعدد الطلعات الجوية الإضافية المطلوبة".



وقال الموقع:" بالنسبة للأهداف الكبيرة الأكثر تعقيدًا، ساعدت الأقمار الصناعية في توضيح الأجزاء التي تحتاج إلى ضربها مرة أخرى مقابل الأجزاء التي تمت إزالتها بالفعل من اللوحة. رغم تركيز مسؤولي الوزارة على إيران خلال عرضهم التقديمي حول الأقمار الصناعية الإسرائيلية في الأول من تموز، إلا أنه لا شك في أن هذه الأقمار نفسها تُسهم في العمليات الحالية ضد الحوثيين. ولا شك أنها ستشارك في مساعي مستقبلية مماثلة أيضًا. وفي حين أن إسرائيل وجدت طرقاً لمراقبة البلدان البعيدة باستخدام الطائرات بدون طيار والطائرات، إلا أنه من الصعب عموماً استخدامها بانتظام لمثل هذه المهام، التي تقع خارج نطاقات تشغيلها القياسية والمعروفة، كما تفعل إسرائيل في غزة ولبنان".



على الرغم من أن القمر الصناعي الأخير من طراز "أوفيك" تم إطلاقه في عام 2023، إلا أن صحيفة جيروزاليم بوست علمت أن إطلاق القمر الصناعي التالي من طراز "أوفيك" قد يكون أقرب مما قد يتوقعه الناس. في 11 آب، أعلنت الصناعات الجوية الإسرائيلية أن قمر الاتصالات درور 1 وصل بنجاح إلى ارتفاعه المحدد وهو 36 ألف كيلومتر وبدأ مهمته التشغيلية.



وبعد إطلاقه في 13 تموز، بمجرد أن حقق درور 1 مساره المخطط له، أرسل القمر الصناعي "بيانات قياس عن بعد، تؤكد نشر الألواح الشمسية وهوائيات الاتصالات وتفعيل محركه ، الذي وضع القمر الصناعي بدقة في مداره المقصود".