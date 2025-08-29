حماس: ما قاله سموتريتش يمثل دعوة علنية لإبادة وتهجير الفلسطينيين

Advertisement

قالت حركة الإسلامية (حماس) إن دعوة المتطرف بتسلئيل سموتريتش لقطع الماه والكهرباء والغذاء عن تعد اعترافا صريحا بسياسة الإبادة والتصفية الجماعية التي ينتهجها ضد الشعب الفلسطيني.وأكدت الحركة، في بيان، أن تصريحات سموتريتش تمثل دعوة معلنة لمواصلة جرائم جيش الاحتلال بغزة حتى إبادة شعبنا وتهجيره، كما تمثل اعترافا رسميا باستخدام التجويع والحصار ضد المدنيين الأبرياء كسلاح، وهو ما يعد جريمة حرب.وأضافت أن ما ورد يعد إقرارا صريحا بمشروع التهجير القسري والتطهير العرقي ضد شعبنا، ودليلا دامغا لإدانة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، باعتبار توافر النية لدى قادة الاحتلال الفاشي لارتكاب جريمة الإبادة.وشددت على أن ما قاله سموتريتش ليس رأيا متطرفا معزولا، بل سياسة حكومية معلنة يجري تنفيذها منذ نحو 23 شهرا، عبر منع الغذاء والدواء، وقصف مراكز الإغاثة، وتدمير البنية التحتية، ومحاولات دفع الناس إلى النزوح.ولفتت حركة إلى أن التصريحات تكشف حقيقة الاحتلال، وتؤكد أن ما يجري في غزة مشروع إبادة وتهجير جماعي يستدعي تحركا دوليا عاجلا لمحاسبة قادته. (الجزيرة)