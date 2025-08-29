بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية

Advertisement

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة " إندبندنت"، أفاد دميترو بلينتشوك أن معظم أفراد الطاقم نجوا، لكن لا يزال عدد من البحارة في عداد المفقودين. وصرح بلينتشوك لوسائل الإعلام الأوكرانية بأن الجيش يعمل على معالجة عواقب الهجوم.وفقًا لتقرير ، زعمت أنها أغرقت سفينة المتوسطة التابعة للبحرية الأوكرانية "سيمفيروبول" في مصب . ومع ذلك، لم يُؤكد نوع السفينة.وهذه هي المرة الأولى التي تُعلن فيها روسيا رسميًا عن إغراق سفينة تابعة للبحرية الأوكرانية باستخدام قارب سطحي مُسيّر. وصرح المحلل العسكري دينيس فيدوتينوف بأن الضربة نُفذت بواسطة قارب مُتحكّم به عن بُعد.