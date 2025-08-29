Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية

Lebanon 24
29-08-2025 | 02:23
صرّح المتحدث باسم البحرية الأوكرانية، دميترو بلينتشوك، يوم الخميس، بأن روسيا هاجمت سفينة تابعة للبحرية الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها وإصابة عدد آخر. ولم تُكشف بعد تفاصيل أخرى عن الهجوم، بما في ذلك توقيته ومكانه. كما لم يُكشف عن اسم السفينة.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "كييف إندبندنت"، أفاد دميترو بلينتشوك أن معظم أفراد الطاقم نجوا، لكن لا يزال عدد من البحارة في عداد المفقودين. وصرح بلينتشوك لوسائل الإعلام الأوكرانية بأن الجيش يعمل على معالجة عواقب الهجوم.

وفقًا لتقرير وكالة تاس، زعمت وزارة الدفاع أنها أغرقت سفينة الاستطلاع المتوسطة التابعة للبحرية الأوكرانية "سيمفيروبول" في مصب نهر الدانوب. ومع ذلك، لم يُؤكد نوع السفينة.

وهذه هي المرة الأولى التي تُعلن فيها روسيا رسميًا عن إغراق سفينة تابعة للبحرية الأوكرانية باستخدام قارب سطحي مُسيّر. وصرح المحلل العسكري دينيس فيدوتينوف بأن الضربة نُفذت بواسطة قارب مُتحكّم به عن بُعد.
05:30 | 2025-08-29
04:26 | 2025-08-29
04:24 | 2025-08-29
03:59 | 2025-08-29
03:59 | 2025-08-29
03:49 | 2025-08-29
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24