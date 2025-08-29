لندن تمنع مسؤولين إسرائيليين من حضور معرض DSEI… وتل أبيب تحتج



Advertisement

تقارير بريطانية وإسرائيلية متطابقة أشارت إلى أن القرار يمنع الوفود الحكومية، لكنه لا يحظر حضور الشركات، في ظل ضغوطٍ سياسية واحتجاجات تتصل بالحرب في غزة. ونقلت وسائل إعلام أن متحدثًا حكوميًا بريطانيًا ربط الخطوة بسلوك في النزاع، فيما أكد الجيش البريطاني لوسائل محلية أن الوفود الحكومية الإسرائيلية لن تُدعى. قالت إن الحكومة قيدت المشاركة الرسمية لمسؤوليها الحكوميين والعسكريين في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي DSEI 2025، المزمع إقامته في مركز ExCeL بلندن بين 9 و12 أيلول، ووصفت الخطوة بأنها "مسيئة ومخزية". وأكدت الوزارة أنها لن تشارك بجناح وطني هذا العام، رغم أن الشركات التي تختار الحضور "ستتلقى الدعم"، بحسب البيان .تقارير بريطانية وإسرائيلية متطابقة أشارت إلى أن القرار يمنع الوفود الحكومية، لكنه لا يحظر حضور الشركات، في ظل ضغوطٍ سياسية واحتجاجات تتصل بالحرب في غزة. ونقلت وسائل إعلام أن متحدثًا حكوميًا بريطانيًا ربط الخطوة بسلوك في النزاع، فيما أكد الجيش البريطاني لوسائل محلية أن الوفود الحكومية الإسرائيلية لن تُدعى.

صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أفادت بأن الإسرائيلية ألغت مشاركتها في ضوء القيود البريطانية على المسؤولين، في حين نقلت "واي نت" أن الشركات الإسرائيلية لا تزال قادرة على مع احتمال مراجعة القيود إذا التزمت إسرائيل بالقانون الدولي. كما تداول ناشطون أن موقع المعرض أزال إسرائيل من قائمة الأجنحة الدولية على الإنترنت، من دون إعلان رسمي من المنظّمين.