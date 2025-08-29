Advertisement

عربي-دولي

لندن تمنع مسؤولين إسرائيليين من حضور معرض DSEI… وتل أبيب تحتج

Lebanon 24
29-08-2025 | 03:49
قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الحكومة البريطانية قيدت المشاركة الرسمية لمسؤوليها الحكوميين والعسكريين في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي DSEI 2025، المزمع إقامته في مركز ExCeL بلندن بين 9 و12 أيلول، ووصفت الخطوة بأنها "مسيئة ومخزية". وأكدت الوزارة أنها لن تشارك بجناح وطني هذا العام، رغم أن الشركات الإسرائيلية التي تختار الحضور "ستتلقى الدعم"، بحسب البيان الإسرائيلي
تقارير بريطانية وإسرائيلية متطابقة أشارت إلى أن القرار البريطاني يمنع الوفود الحكومية، لكنه لا يحظر حضور الشركات، في ظل ضغوطٍ سياسية واحتجاجات تتصل بالحرب في غزة. ونقلت وسائل إعلام أن متحدثًا حكوميًا بريطانيًا ربط الخطوة بسلوك إسرائيل في النزاع، فيما أكد الجيش البريطاني لوسائل محلية أن الوفود الحكومية الإسرائيلية لن تُدعى.
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أفادت بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية ألغت مشاركتها في ضوء القيود البريطانية على المسؤولين، في حين نقلت "واي نت" أن الشركات الإسرائيلية لا تزال قادرة على العرض مع احتمال مراجعة القيود إذا التزمت إسرائيل بالقانون الدولي. كما تداول ناشطون أن موقع المعرض أزال إسرائيل من قائمة الأجنحة الدولية على الإنترنت، من دون إعلان رسمي من المنظّمين. 
