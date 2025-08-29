29
بعد انقطاع 15 عاما... عبور قافلة الترانزيت الأولى بين سوريا وتركيا
Lebanon 24
29-08-2025
|
03:59
A-
A+
شهد معبر باب
الهوى
الحدودي اليوم عبور أول قافلة ترانزيت بين
سوريا
وتركيا، وذلك بعد توقف استمر 15 عاما، بحسب "
سانا
".
وجرى إطلاق القافلة بحضور رسمي من الجانبين، حيث حضر عن الجانب السوري معاون رئيس الهيئة للشؤون الخارجية قتيبة ناجي، ومدير معبر باب الهوى معتز
إسماعيل
، بينما شارك عن الجانب
التركي
وفد رسمي من
وزارة النقل
والبنية التحتية
التركية
، وعدد من المعنيين في قطاع العبور والشحن.
ويتوقع حسب الهيئة أن "تسهم هذه الخطوة في إعادة تنشيط حركة التجارة البرية بين البلدين، وتسهيل تدفق البضائع نحو الأسواق الإقليمية والدولية، بما يخفف من تكاليف النقل على التجار، ويعزز موقع سوريا كمحور رئيسي في شبكة الطرق الدولية".
كما شدد الجانبان على التزامهما ب"متابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف الجوانب الجمركية واللوجستية، بما يضمن تطوير البنية التحتية للمعابر وتقديم خدمات أكثر كفاءة للتجار والمسافرين".
