قاليباف يطلب من الشعب الإيراني التجهّز للحرب!

Advertisement

قال محمد باقر قاليباف، ، إن هناك احتمالاً لوقوع حرب، ولهذا يجب على أن تكون قوية.وأكد خلال كلمة ألقاها في مؤتمر "يوم العالمي"، أن الاستعداد الدفاعي لا يجب أن يقتصر على القوة العسكرية بل يرتكز على قلب الشعب وتلاحمه مع الدولة.وأشار قاليباف إلى أن التهديدات اليومية تشمل جميع الإمكانات العسكرية للولايات المتحدة، وحلف شمال " "، وإسرائيل، وبعض دول المنطقة، واصفاً بأنها "النازية في القرن الـ 21" بسبب كراهيتها للإسلام والإنسانية.وأضاف أن تجربة الدفاع المقدس ضد الرئيس الراحل صدام حسين أظهرت شجاعة الأجيال الجديدة، معتبراً أن المواليد من العقود الأخيرة أكثر شجاعة وحكمة من مقاتلي تلك الحقبة.