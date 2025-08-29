29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
31
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قاليباف يطلب من الشعب الإيراني التجهّز للحرب!
Lebanon 24
29-08-2025
|
03:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال محمد باقر قاليباف،
رئيس البرلمان
الإيراني
، إن هناك احتمالاً لوقوع حرب، ولهذا يجب على
إيران
أن تكون قوية.
Advertisement
وأكد خلال كلمة ألقاها في مؤتمر "يوم
المسجد
العالمي"، أن الاستعداد الدفاعي لا يجب أن يقتصر على القوة العسكرية بل يرتكز على قلب الشعب وتلاحمه مع الدولة.
وأشار قاليباف إلى أن التهديدات اليومية تشمل جميع الإمكانات العسكرية للولايات المتحدة، وحلف شمال
الأطلسي
"
الناتو
"، وإسرائيل، وبعض دول المنطقة، واصفاً
إسرائيل
بأنها "النازية في القرن الـ 21" بسبب كراهيتها للإسلام والإنسانية.
وأضاف أن تجربة الدفاع المقدس ضد الرئيس
العراقي
الراحل صدام حسين أظهرت شجاعة الأجيال الجديدة، معتبراً أن المواليد من العقود الأخيرة أكثر شجاعة وحكمة من مقاتلي تلك الحقبة.
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: من الممكن أن تندلع الحرب مجددًا
Lebanon 24
رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: من الممكن أن تندلع الحرب مجددًا
29/08/2025 12:32:35
29/08/2025 12:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
المرشد الإيراني: شعبنا يقف بقوة في وجه مطلب أميركا بأن يكون مطيعا لأوامرها
Lebanon 24
المرشد الإيراني: شعبنا يقف بقوة في وجه مطلب أميركا بأن يكون مطيعا لأوامرها
29/08/2025 12:32:35
29/08/2025 12:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيخ قاسم: نحيي الشعب الإيراني الذي وقف بقوة وعزيمة ومنع إسرائيل من تحقيق أهدافها
Lebanon 24
الشيخ قاسم: نحيي الشعب الإيراني الذي وقف بقوة وعزيمة ومنع إسرائيل من تحقيق أهدافها
29/08/2025 12:32:35
29/08/2025 12:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: طهران مستعدة لأي حل دبلوماسي يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: طهران مستعدة لأي حل دبلوماسي يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني
29/08/2025 12:32:35
29/08/2025 12:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل نزع السلاح النووي مطروح على جدول أعمال روسيا والصين وكوريا الشمالية؟
Lebanon 24
هل نزع السلاح النووي مطروح على جدول أعمال روسيا والصين وكوريا الشمالية؟
05:30 | 2025-08-29
29/08/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولايته الثانية.. تأييد ترامب ينخفض إلى أدنى مستوى
Lebanon 24
في ولايته الثانية.. تأييد ترامب ينخفض إلى أدنى مستوى
04:26 | 2025-08-29
29/08/2025 04:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا تدعو رعاياها لمغادرة إيران
Lebanon 24
ألمانيا تدعو رعاياها لمغادرة إيران
04:24 | 2025-08-29
29/08/2025 04:24:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انقطاع 15 عاما... عبور قافلة الترانزيت الأولى بين سوريا وتركيا
Lebanon 24
بعد انقطاع 15 عاما... عبور قافلة الترانزيت الأولى بين سوريا وتركيا
03:59 | 2025-08-29
29/08/2025 03:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لندن تمنع مسؤولين إسرائيليين من حضور معرض DSEI… وتل أبيب تحتج
Lebanon 24
لندن تمنع مسؤولين إسرائيليين من حضور معرض DSEI… وتل أبيب تحتج
03:49 | 2025-08-29
29/08/2025 03:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
13:29 | 2025-08-28
28/08/2025 01:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
13:47 | 2025-08-28
28/08/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
08:45 | 2025-08-28
28/08/2025 08:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ما سمعه برّاك من رئيس الجمهورية قد أثار غضبه؟
Lebanon 24
هل ما سمعه برّاك من رئيس الجمهورية قد أثار غضبه؟
09:00 | 2025-08-28
28/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2025-08-29
هل نزع السلاح النووي مطروح على جدول أعمال روسيا والصين وكوريا الشمالية؟
04:26 | 2025-08-29
في ولايته الثانية.. تأييد ترامب ينخفض إلى أدنى مستوى
04:24 | 2025-08-29
ألمانيا تدعو رعاياها لمغادرة إيران
03:59 | 2025-08-29
بعد انقطاع 15 عاما... عبور قافلة الترانزيت الأولى بين سوريا وتركيا
03:49 | 2025-08-29
لندن تمنع مسؤولين إسرائيليين من حضور معرض DSEI… وتل أبيب تحتج
03:40 | 2025-08-29
بكين تحذر واشنطن: لا لتبادل العلاقات الرسمية مع تايوان
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
29/08/2025 12:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 12:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 12:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24