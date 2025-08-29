Advertisement

عربي-دولي

قاليباف يطلب من الشعب الإيراني التجهّز للحرب!

Lebanon 24
29-08-2025 | 03:59
قال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، إن هناك احتمالاً لوقوع حرب، ولهذا يجب على إيران أن تكون قوية.
وأكد خلال كلمة ألقاها في مؤتمر "يوم المسجد العالمي"، أن الاستعداد الدفاعي لا يجب أن يقتصر على القوة العسكرية بل يرتكز على قلب الشعب وتلاحمه مع الدولة.
 
وأشار قاليباف إلى أن التهديدات اليومية تشمل جميع الإمكانات العسكرية للولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وإسرائيل، وبعض دول المنطقة، واصفاً إسرائيل بأنها "النازية في القرن الـ 21" بسبب كراهيتها للإسلام والإنسانية.

وأضاف أن تجربة الدفاع المقدس ضد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أظهرت شجاعة الأجيال الجديدة، معتبراً أن المواليد من العقود الأخيرة أكثر شجاعة وحكمة من مقاتلي تلك الحقبة.
