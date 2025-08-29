فور وصولها إلى مطار يريفان... إعتقال قنصل أرمينيا لدى النمسا

Advertisement

اعتُقِلَت قنصل في أشخين ألكسانيان في العاصمة يريفان، للاشتباه في قيامها بأنشطة تجسسية لصالح أذربيجان.وكشفت مصادر أنّ ألكسانيان عادت إلى أرمينيا قبل شهرين تقريباً، وتمّ احتجازها فور وصولها إلى مطار يريفان، بعد العثور بحوزتها على وثائق أثارت شبهات الجهات الأمنية حول عملها لصالح أذربيجان. (روسيا اليوم)