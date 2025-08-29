Advertisement

عربي-دولي

فور وصولها إلى مطار يريفان... إعتقال قنصل أرمينيا لدى النمسا

Lebanon 24
29-08-2025
اعتُقِلَت قنصل أرمينيا في النمسا أشخين ألكسانيان في العاصمة يريفان، للاشتباه في قيامها بأنشطة تجسسية لصالح أذربيجان.
وكشفت مصادر أنّ ألكسانيان عادت إلى أرمينيا قبل شهرين تقريباً، وتمّ احتجازها فور وصولها إلى مطار يريفان، بعد العثور بحوزتها على وثائق أثارت شبهات الجهات الأمنية حول عملها لصالح أذربيجان. (روسيا اليوم)
