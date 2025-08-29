30
عربي-دولي
نتنياهو يعلن استعادة جثة محتجز من قطاع غزة.. هذه هويته
Lebanon 24
29-08-2025
|
06:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
إسرائيل
عن استعادة جثة المحتجز
الإسرائيلي
، إيلان فايس، من
قطاع غزة
.
وقال
رئيس الوزراء الإسرائيلي
،
بنيامين نتنياهو
: "في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي وجهاز
الأمن العام
(الشاباك) في قطاع غزة، أُعيدت إلى إسرائيل جثة إيلان فايس، الذي كان محتجزًا لدى حركة
حماس
".
وأضاف: "وفي هذه العملية، أُعيدت رفات رهينة آخر لم يُكشف عن اسمه بعد. ويجري حاليًا التعرف على هوية الرفات في معهد
الطب الشرعي
".
وتابع
نتنياهو
: "كان إيلان فايس، بطل القوة، عضوا في فريق الطوارئ المحلي (زخي) في كيبوتس بئيري. قُتل في 7 تشرين الأول 2023 عندما خرج للدفاع عن الكيبوتس، واختُطفت جثته". (سكاي نيوز عربية)
