عربي-دولي

نتنياهو يعلن استعادة جثة محتجز من قطاع غزة.. هذه هويته

Lebanon 24
29-08-2025 | 06:42
أعلنت إسرائيل عن استعادة جثة المحتجز الإسرائيلي، إيلان فايس، من قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة، أُعيدت إلى إسرائيل جثة إيلان فايس، الذي كان محتجزًا لدى حركة حماس".

وأضاف: "وفي هذه العملية، أُعيدت رفات رهينة آخر لم يُكشف عن اسمه بعد. ويجري حاليًا التعرف على هوية الرفات في معهد الطب الشرعي".
 
وتابع نتنياهو: "كان إيلان فايس، بطل القوة، عضوا في فريق الطوارئ المحلي (زخي) في كيبوتس بئيري. قُتل في 7 تشرين الأول 2023 عندما خرج للدفاع عن الكيبوتس، واختُطفت جثته". (سكاي نيوز عربية) 
