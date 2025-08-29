29
عربي-دولي
الكرملين يكشف شرط بوتين للقاء زيلينسكي.. ما هو؟
Lebanon 24
29-08-2025
|
07:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الناطق باسم
الكرملين
، دميتري بيسكوف، إن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، لا يستبعد عقد لقاء مع الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
، شريطة التحضير الجيد لذلك".
وأضاف: "أود أن أذكركم بموقف الرئيس
بوتين
، إنه لا يستبعد إمكانية عقد مثل هذا اللقاء".
لكنه أوضح أن "أي لقاء على أعلى مستوى يجب التحضير له جيداً لإتمام العمل الذي يجب أن يتم أولاً على مستوى الخبراء"، في إشارة يراها بعض المراقبين تسويفاً وتأجيلاً من جانب
موسكو
.
ويأتي ذلك مع استمرار القصف المتبادل بين
روسيا
وأوكرانيا، على الرغم من المساعي الأميركية لوقف الحرب. (العربية)
