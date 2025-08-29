الكرملين يكشف شرط بوتين للقاء زيلينسكي.. ما هو؟

قال الناطق باسم ، دميتري بيسكوف، إن ، لا يستبعد عقد لقاء مع الرئيس الأوكراني ، شريطة التحضير الجيد لذلك".

وأضاف: "أود أن أذكركم بموقف الرئيس ، إنه لا يستبعد إمكانية عقد مثل هذا اللقاء".



لكنه أوضح أن "أي لقاء على أعلى مستوى يجب التحضير له جيداً لإتمام العمل الذي يجب أن يتم أولاً على مستوى الخبراء"، في إشارة يراها بعض المراقبين تسويفاً وتأجيلاً من جانب .

ويأتي ذلك مع استمرار القصف المتبادل بين وأوكرانيا، على الرغم من المساعي الأميركية لوقف الحرب. (العربية)