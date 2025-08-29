آخر ما قيل عن "حرب غزة".. كاتب إسرائيلي يتحدّث

انتقد محلل إسرائيلي قرار بمواصلة حربها على غزة، مشيراً إلى أنَّ إرسال الجنود للمعركة في غزة، أمر فظيع.

وفي مقال صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ذكر البروفيسور يديديا شتيرن، رئيس معهد سياسات الشعب اليهودي (JPPI)، أنَّ "الطريق مفتوحة أمام دراسة موضوعية لمعطيات الحرب في غزة، وتؤدي إلى استنتاج قاطع بأن إنهاءه هو مصلحة استراتيجية إسرائيلية عليا، لأن سلسلة مزايا استمرارها ضئيلة"، وأضاف: "يجب محو الخيالات المتمثلة بالهجرة الطوعية، أو تحويل غزة إلى وطن يسكنه اليهود، والتوقع بإعادة تثقيف مليوني فلسطيني للعيش بسلام بجانبنا ليس ممكناً على الفور نظراً لإيمانهم الديني المتجذر، والمعاناة التي تعرضوا لها منا في الحرب، ومصالح الحركة الوطنية الفلسطينية".





وتابع: "الافتراض الشائع بأن يكون الكامل مفيداً فقط من حيث الردع، يحمل خطأً في التقدير، لأن الردع مسألة وعي مستمد من تفسير الحقائق، التي تشير أن نتنياهو هزم المحور ، على عكس الطريقة التي عملنا بها في غزة، رغم أننا دمرناها بالفعل، لكن الحكومة هنا تنتهك المصلحة الوطنية عندما تربط تحديد وعي النصر بمستقبل كتائب المتبقية في غزة".





وأكمل: "هذا يكشف عن مدى قصر النظر لدى الحكومة، والخلط بين التكتيكي والاستراتيجي، الذي يرهن الإنجازات الهائلة التي راكمناها في الحرب مقابل احتلال الربع المتبقي من القطاع، رغم أن ذلك لن يردع من لم يرتدع حتى الآن، رغم انطلاق عملية مركبات جدعون الثانية، لأن العدو، حماس، الضعيف جداً، تتمتع بمزايا نسبية واضحة في ساحة المعركة".

