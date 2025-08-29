Advertisement

عربي-دولي

آخر ما قيل عن "حرب غزة".. كاتب إسرائيلي يتحدّث

Lebanon 24
29-08-2025 | 13:00
انتقد محلل إسرائيلي قرار تل أبيب بمواصلة حربها على غزة، مشيراً إلى أنَّ إرسال الجنود للمعركة في غزة، أمر فظيع. 
وفي مقال صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ذكر البروفيسور يديديا شتيرن، رئيس معهد سياسات الشعب اليهودي (JPPI)، أنَّ "الطريق مفتوحة أمام دراسة موضوعية لمعطيات الحرب في غزة، وتؤدي إلى استنتاج قاطع بأن إنهاءه هو مصلحة استراتيجية إسرائيلية عليا، لأن سلسلة مزايا استمرارها ضئيلة"، وأضاف: "يجب محو الخيالات المتمثلة بالهجرة الطوعية، أو تحويل غزة الفلسطينية إلى وطن يسكنه اليهود، والتوقع بإعادة تثقيف مليوني فلسطيني للعيش بسلام بجانبنا ليس ممكناً على الفور نظراً لإيمانهم الديني المتجذر، والمعاناة التي تعرضوا لها منا في الحرب، ومصالح الحركة الوطنية الفلسطينية".
 

وتابع: "الافتراض الشائع بأن يكون الاحتلال الكامل مفيداً فقط من حيث الردع، يحمل خطأً في التقدير، لأن الردع مسألة وعي مستمد من تفسير الحقائق، التي تشير أن نتنياهو هزم المحور الإيراني، على عكس الطريقة التي عملنا بها في غزة، رغم أننا دمرناها بالفعل، لكن الحكومة هنا تنتهك المصلحة الوطنية عندما تربط تحديد وعي النصر بمستقبل كتائب حماس المتبقية في غزة".


وأكمل: "هذا يكشف عن مدى قصر النظر لدى الحكومة، والخلط بين التكتيكي والاستراتيجي، الذي يرهن الإنجازات الهائلة التي راكمناها في الحرب مقابل احتلال الربع المتبقي من القطاع، رغم أن ذلك لن يردع من لم يرتدع حتى الآن، رغم انطلاق عملية مركبات جدعون الثانية، لأن العدو، حماس، الضعيف جداً، تتمتع بمزايا نسبية واضحة في ساحة المعركة".
 

وأشار إلى أن "قائمة مساوئ استمرار الحرب في غزة طويلة جداً، لليهود، وللدولة، ولكل واحد منا شخصياً، فمعاداتنا في الغرب، من أقصى اليمين واليسار، تتراكم منذ زمن طويل، مما يستدعي توجيه الحرب بحيث لا تحتل مواقف الأطراف المتطرفة مواقع متقدمة في الرأي العام المركزي حول العالم، فمن كان يصدق أن الجيل الشاب في الحزبين الأميركيين، الديمقراطي والجمهوري، سيفضّل الفلسطينيين على الاسرائيليين، وأن الغرب، في معظمه، سيعترف بدولة فلسطينية، وأن المستشارة الألمانية، المؤيدة لنا، ستفرض حظرًا على الأسلحة".


وحذر من أن "احتلال غزة سيفاقم هذه التوجهات بشكل كبير، وهي تشكل تهديداً استراتيجياً لمستقبلنا، لأننا نفقد الشرعية بنظر شريحة كبيرة من يهود أميركا، وهي ركيزة أساسية للحفاظ على نفوذنا في السياسة الأميركية، كما أن احتلالاً كاملاً للقطاع، من المحتمل أن يؤدي لحكم عسكري، سيضع علينا عبئاً اقتصادياً هائلاً، وقد امتنع وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش، عن تقديم التكلفة التقديرية لحكم عسكري في غزة، رغم أن التقديرات تشير لمبالغ خيالية تصل عشرات المليارات سنوياً". (عربي21)
