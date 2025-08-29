دعماً لفلسطين... تظاهرات حاشدة في أستراليا

Advertisement

عدما لفلسطين واحتجاجاً على الحرب الإسرائيليّة، تظاهر آلاف الأستراليين دعما للقضية .أما منظمة "Palestine Action Group" ، فأعلنت أنّ أكثر من 40 تظاهرة نُظمت في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي.