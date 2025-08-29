Advertisement

عربي-دولي

دعماً لفلسطين... تظاهرات حاشدة في أستراليا

Lebanon 24
29-08-2025 | 07:36
A-
A+
Doc-P-1410573-638920756515797260.jpg
Doc-P-1410573-638920756515797260.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عدما لفلسطين واحتجاجاً على الحرب الإسرائيليّة، تظاهر آلاف الأستراليين دعما للقضية الفلسطينية.
Advertisement


أما منظمة "Palestine Action Group" الأسترالية، فأعلنت أنّ أكثر من 40 تظاهرة نُظمت في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي.
 
 
وقدرت مشاركة نحو 350 ألف شخص في المسيرات. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بعد مسيرة حاشدة في سيدني.. أستراليا تتعهد بتقديم مزيد من المساعدات إلى غزة
lebanon 24
29/08/2025 17:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيرة حاشدة في صيدا رفضًا لحرب الإبادة في غزة
lebanon 24
29/08/2025 17:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية أستراليا: إذا لم يتحرك العالم لن تبقى هناك دولة للفلسطينيين يمكن الاعتراف بها
lebanon 24
29/08/2025 17:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة نيو ساوث ويلز في أستراليا: 90 ألف شخص شاركوا في احتجاج مؤيد لفلسطين في سيدني صباح اليوم
lebanon 24
29/08/2025 17:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

الفلسطينية

الأسترالية

الإسرائيلي

الأسترالي

إسرائيل

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:59 | 2025-08-29
09:34 | 2025-08-29
09:17 | 2025-08-29
08:43 | 2025-08-29
08:35 | 2025-08-29
08:25 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24