29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
إقتصاد
فيدان: قطعنا علاقاتنا التجارية مع إسرائيل بشكل كامل
Lebanon 24
29-08-2025
|
08:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف
وزير الخارجية
التركي
هاكان فيدان
أن بلاده قطعت علاقاتها التجارية مع
إسرائيل
بشكل كامل.
ونقلت وكالة "
الأناضول
" عن فيدان قوله، خلال جلسة استثنائية للبرلمان التركي حول مستجدات الوضع في غزة: "لا نسمح للسفن
التركية
بالذهاب إلى الموانئ
الإسرائيلية
. ولا نسمح للطائرات الإسرائيلية بدخول مجالنا الجوي".
وأشار إلى أن "
تركيا
أوقفت علاقاتها التجارية مع إسرائيل منذ بدء حربها على غزة".
وأوضح فيدان أن "كل الدول التي كانت ترفض حل الدولتين باتت مقتنعة أنه لا حل سواه".
وتابع: "إسرائيل ما تزال تسعى لإدخال دول المنطقة في حالة فوضى.. لا حل سوى حل الدولتين".
وأكد أن بلاده "تعارض الخطة التي تقترح ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة". (سكاي نيوز عربية)
