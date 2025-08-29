Advertisement

إقتصاد

فيدان: قطعنا علاقاتنا التجارية مع إسرائيل بشكل كامل

Lebanon 24
29-08-2025 | 08:25
كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده قطعت علاقاتها التجارية مع إسرائيل بشكل كامل.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن فيدان قوله، خلال جلسة استثنائية للبرلمان التركي حول مستجدات الوضع في غزة: "لا نسمح للسفن التركية بالذهاب إلى الموانئ الإسرائيلية. ولا نسمح للطائرات الإسرائيلية بدخول مجالنا الجوي".

وأشار إلى أن "تركيا أوقفت علاقاتها التجارية مع إسرائيل منذ بدء حربها على غزة".
 
وأوضح فيدان أن "كل الدول التي كانت ترفض حل الدولتين باتت مقتنعة أنه لا حل سواه".

وتابع: "إسرائيل ما تزال تسعى لإدخال دول المنطقة في حالة فوضى.. لا حل سوى حل الدولتين".
 
وأكد  أن بلاده "تعارض الخطة التي تقترح ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة". (سكاي نيوز عربية) 
