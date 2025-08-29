فيدان: قطعنا علاقاتنا التجارية مع إسرائيل بشكل كامل



ونقلت وكالة " " عن فيدان قوله، خلال جلسة استثنائية للبرلمان التركي حول مستجدات الوضع في غزة: "لا نسمح للسفن بالذهاب إلى الموانئ . ولا نسمح للطائرات الإسرائيلية بدخول مجالنا الجوي".



وأوضح فيدان أن "كل الدول التي كانت ترفض حل الدولتين باتت مقتنعة أنه لا حل سواه".



وتابع: "إسرائيل ما تزال تسعى لإدخال دول المنطقة في حالة فوضى.. لا حل سوى حل الدولتين".

وأكد أن بلاده "تعارض الخطة التي تقترح ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة". (سكاي نيوز عربية)