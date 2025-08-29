دولة عربيّة تُعلن عن تشغيل بئريّ غاز جديدين في البحر المتوسط

أعلنت والثروة المعدنيّة المصريّة، عن إضافة بئرين جديدين إلى خريطة إنتاج الطبيعي في منطقة العميقة في .

وكشفت الوزارة المصريّة أنّ إجمالي إنتاجهما يصل إلى 60 مليون قدم مكعب يوميا. (سبوتنيك)