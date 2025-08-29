Advertisement

إقتصاد

دولة عربيّة تُعلن عن تشغيل بئريّ غاز جديدين في البحر المتوسط

Lebanon 24
29-08-2025
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنيّة المصريّة، عن إضافة بئرين جديدين إلى خريطة إنتاج الغاز الطبيعي في منطقة غرب الدلتا العميقة في البحر المتوسط.
وكشفت الوزارة المصريّة أنّ إجمالي إنتاجهما يصل إلى 60 مليون قدم مكعب يوميا. (سبوتنيك)
