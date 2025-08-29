Advertisement

عربي-دولي

كالاس: نحتاج ضمانات أمنية متينة وموثوقة لأجل أوكرانيا

Lebanon 24
29-08-2025 | 10:25
A-
A+
Doc-P-1410625-638920853207758078.png
Doc-P-1410625-638920853207758078.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شددت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على أن هناك دعما واسعا لفكرة التدريب العسكري داخل أوكرانيا بعد وقف النار.
Advertisement
 
وأضافت أن وزراء الدفاع الأوروبيين يؤكدون على وجوب أن تكون الضمانات الأمنية متينة وموثوقة. (العربية)

مواضيع ذات صلة
رئيس فنلندا: الضمانات الأمنية القوية والموثوقة لأوكرانيا عنصر أساسي لتحقيق سلام مستدام
lebanon 24
29/08/2025 19:20:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: ضمانات أمنية شرط لتحقيق السلام في أوكرانيا
lebanon 24
29/08/2025 19:20:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية الكويتي: العلاقة بين لبنان والكويت هي الأقرب وتجمعنا روابط تاريخية وأخوية متينة
lebanon 24
29/08/2025 19:20:02 Lebanon 24 Lebanon 24
دار الفتوى تنفي: علاقتنا متينة
lebanon 24
29/08/2025 19:20:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

وزراء الدفاع

كايا كالاس

الأوروبيين

أوكرانيا

الأوروبي

أوروبي

العليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:52 | 2025-08-29
11:47 | 2025-08-29
11:38 | 2025-08-29
11:00 | 2025-08-29
10:51 | 2025-08-29
10:38 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24