عربي-دولي

بن غفير يُثير الجدل: "تركيا هي حماس"

Lebanon 24
29-08-2025 | 10:51
أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الجدل بمنشور على "إكس"، حيث قال إنّ "تركيا هي حركة "حماس".
ونشر بن غفير صورة تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع إسماعيل هنية، وكتب "Turkey = Hamas".
رجب طيب أردوغان

إسماعيل هنية

الأمن القومي

طيب أردوغان

وزير الأمن

الإسرائيلي

إسماعيل

إسرائيل

