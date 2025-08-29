Advertisement

عربي-دولي

القوات الروسية.. توسع في أوكرانيا وضربات استراتيجية

Lebanon 24
29-08-2025 | 15:45
أعلن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف، أن الجيش الروسي عزز وتيرة تقدمه في أوكرانيا، حيث بات يسيطر على نحو 600 إلى 700 كيلومتر مربع شهريًا، مقارنة بـ300 إلى 400 كيلومتر مربع في مطلع العام.
وأوضح بيلوسوف أن روسيا نفذت 35 ضربة جوية هذا العام على 146 هدفًا بالغ الأهمية في أوكرانيا، ما ألحق أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية العسكرية والصناعية. وأضاف أن نحو 62% من المؤسسات الرئيسية في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني تأثرت، بما في ذلك المراكز اللوجستية ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة طويلة المدى، ما أدى إلى تقليص القدرة الإنتاجية.

وأشار بيلوسوف إلى أن روسيا ستواصل تعزيز قدراتها في مجال الطائرات المسيرة، بما في ذلك تدريب المشغلين بسرعة أكبر، مؤكدًا أن الجيش الروسي يسعى لتكثيف جهوده في الصراع على الأرض.
