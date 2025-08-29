27
o
بيروت
28
o
طرابلس
22
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
القوات الروسية.. توسع في أوكرانيا وضربات استراتيجية
Lebanon 24
29-08-2025
|
15:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الدفاع الروسي
، أندريه بيلوسوف، أن الجيش الروسي عزز وتيرة تقدمه في
أوكرانيا
، حيث بات يسيطر على نحو 600 إلى 700 كيلومتر مربع شهريًا، مقارنة بـ300 إلى 400 كيلومتر مربع في مطلع العام.
Advertisement
وأوضح بيلوسوف أن
روسيا
نفذت 35 ضربة جوية هذا العام على 146 هدفًا بالغ الأهمية في أوكرانيا، ما ألحق أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية العسكرية والصناعية. وأضاف أن نحو 62% من المؤسسات الرئيسية في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني تأثرت، بما في ذلك المراكز اللوجستية ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة طويلة المدى، ما أدى إلى تقليص القدرة الإنتاجية.
وأشار بيلوسوف إلى أن روسيا ستواصل تعزيز قدراتها في مجال الطائرات المسيرة، بما في ذلك تدريب المشغلين بسرعة أكبر، مؤكدًا أن الجيش الروسي يسعى لتكثيف جهوده في الصراع على الأرض.
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية تؤكد تنفيذ ضربة على مصفاة نفط تزود مجموعات القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تؤكد تنفيذ ضربة على مصفاة نفط تزود مجموعات القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود
30/08/2025 01:01:04
30/08/2025 01:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام روسي: القوات الروسية تعلن السيطرة على مناطق جديدة شرقي أوكرانيا
Lebanon 24
إعلام روسي: القوات الروسية تعلن السيطرة على مناطق جديدة شرقي أوكرانيا
30/08/2025 01:01:04
30/08/2025 01:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
باريس: الضربات الروسية على أوكرانيا تظهر عدم وجود إرادة لإجراء محادثات سلام
Lebanon 24
باريس: الضربات الروسية على أوكرانيا تظهر عدم وجود إرادة لإجراء محادثات سلام
30/08/2025 01:01:04
30/08/2025 01:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الضربات الروسية الأخيرة على أوكرانيا مثيرة للاشمئزاز
Lebanon 24
ترامب: الضربات الروسية الأخيرة على أوكرانيا مثيرة للاشمئزاز
30/08/2025 01:01:04
30/08/2025 01:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أعلن وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع
متر مربع
الرئيسي
الروس
ستيت
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميرتس: ألمانيا في صراع مع روسيا.. وتوعّد بمزيد من العقوبات
Lebanon 24
ميرتس: ألمانيا في صراع مع روسيا.. وتوعّد بمزيد من العقوبات
16:57 | 2025-08-29
29/08/2025 04:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد طلب الطعن في تجميد مساعدات ترامب الخارجية؟
Lebanon 24
ما جديد طلب الطعن في تجميد مساعدات ترامب الخارجية؟
16:40 | 2025-08-29
29/08/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الناتو: الإنفاق الدفاعي يتجاوز 1.5 تريليون دولار في 2025 لأول مرة
Lebanon 24
الناتو: الإنفاق الدفاعي يتجاوز 1.5 تريليون دولار في 2025 لأول مرة
16:37 | 2025-08-29
29/08/2025 04:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الحرب على غزة.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمام اختبار حاد
Lebanon 24
بشأن الحرب على غزة.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمام اختبار حاد
16:25 | 2025-08-29
29/08/2025 04:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يحرك السياسة النقدية الأميركية.. الدولار يتأثر بخفض الفائدة المتوقع
Lebanon 24
ترامب يحرك السياسة النقدية الأميركية.. الدولار يتأثر بخفض الفائدة المتوقع
16:10 | 2025-08-29
29/08/2025 04:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
00:08 | 2025-08-29
29/08/2025 12:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
07:18 | 2025-08-29
29/08/2025 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
12:00 | 2025-08-29
29/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
11:48 | 2025-08-29
29/08/2025 11:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2025-08-29
ميرتس: ألمانيا في صراع مع روسيا.. وتوعّد بمزيد من العقوبات
16:40 | 2025-08-29
ما جديد طلب الطعن في تجميد مساعدات ترامب الخارجية؟
16:37 | 2025-08-29
الناتو: الإنفاق الدفاعي يتجاوز 1.5 تريليون دولار في 2025 لأول مرة
16:25 | 2025-08-29
بشأن الحرب على غزة.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمام اختبار حاد
16:10 | 2025-08-29
ترامب يحرك السياسة النقدية الأميركية.. الدولار يتأثر بخفض الفائدة المتوقع
16:05 | 2025-08-29
"حدث صعب في غزة".. مقتل جندي إسرائيليّ وإطلاق نار كثيف
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
30/08/2025 01:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
30/08/2025 01:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
30/08/2025 01:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24