في اجتماع كوبنهاغن.. غزة تعمّق الشرخ داخل الاتحاد الأوروبي

30-08-2025 | 00:02
من المقرر أن يواجه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي انقساماتهم بشأن الحرب في غزة اليوم السبت بعد أن دعتهم مسؤولة المساعدات الإنسانية في التكتل إلى إيجاد "صوت قوي يعكس قيمنا ومبادئنا".
وسيناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل البالغ عددهم 27دولة، الحرب الإسرائيلية في غزة وذلك خلال اجتماع بالعاصمة الدنمركية كوبنهاغن.

انتقادات أوروبية لإسرائيل
ووجهت حكومات أوروبية كثيرة انتقادات حادة لسلوك إسرائيل في الحرب، وخاصة ما يتعلق بمقتل المدنيين والقيود المفروضة على إمدادات المساعدات الإنسانية.

واشتدت حدة الاستنكار بعد أن أعلن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، الأسبوع الماضي أنه توصل إلى وجود مجاعة في غزة، وهو ما رفضته إسرائيل.

لكن أعضاء الاتحاد الأوروبي منقسمون بشأن الرد المشترك، حيث دعا البعض إلى اتخاذ تدابير اقتصادية للضغط على إسرائيل، بينما أكد آخرون رغبتهم في مواصلة الحوار.
