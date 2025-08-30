Advertisement

عربي-دولي

لن نتفاوض تحت التهديد.. هذا ما أعلنه مندوب إيران في الأمم المتحدة

Lebanon 24
30-08-2025 | 01:14
A-
A+
Doc-P-1410835-638921386127797220.webp
Doc-P-1410835-638921386127797220.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، التزام بلاده بالمسار الدبلوماسي، لكنه شدد على أن طهران لن تدخل في أي مفاوضات تحت التهديد أو الإكراه واصفًا أساليب الضغط بأنها محاولات لفرض الإملاءات وليس لحل القضايا.
Advertisement

وقال إيرواني، في كلمة أمام مجلس الأمن، إن إيران ظلت متمسكة بالدبلوماسية رغم تعرض منشآتها النووية الخاضعة للرقابة لهجوم تم بدعم أميركي وتبرير من الدول الأوروبية الثلاث، مشيرًا إلى أن بلاده "لن ترضخ لهذه الأساليب".
وأضاف أن "هذا الإجراء سيُواجَه برد حازم ومتناسب"، مؤكداً استعداد إيران للتعاون البنّاء مع الأعضاء الملتزمين بالدبلوماسية والعدالة والسلام.

وأشار المندوب الإيراني إلى أن بعض أعضاء مجلس الأمن، مثل الصين وروسيا، أكدوا أن الدول الأوروبية الثلاث لم تلتزم بالإجراءات الصحيحة، واصفًا خطوتها بأنها "معيبة وسياسية".
مواضيع ذات صلة
مندوب إيران بالأمم المتحدة: ملتزمون بالدبلوماسية لكننا لن نتفاوض تحت التهديد أو الإكراه
lebanon 24
30/08/2025 09:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب الجزائر في الأمم المتحدة: ندعو إلى منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
lebanon 24
30/08/2025 09:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إيران بالأمم المتحدة: قرار الترويكا المتهور يقوض تعاوننا مع الوكالة الدولية ويشكل تصعيدا استفزازيا
lebanon 24
30/08/2025 09:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إيران بالأمم المتحدة: ليس لدى الترويكا أي سند قانوني أو أخلاقي لاستخدام آلية العقوبات
lebanon 24
30/08/2025 09:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

دبلوماسي

الإيراني

الأوروبي

القضايا

التزام

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:53 | 2025-08-30
01:42 | 2025-08-30
01:30 | 2025-08-30
01:18 | 2025-08-30
00:06 | 2025-08-30
00:02 | 2025-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24