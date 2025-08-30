لن نتفاوض تحت التهديد.. هذا ما أعلنه مندوب إيران في الأمم المتحدة



وقال إيرواني، في كلمة أمام ، إن ظلت متمسكة بالدبلوماسية رغم تعرض منشآتها النووية الخاضعة للرقابة لهجوم تم بدعم أميركي وتبرير من الدول الأوروبية الثلاث، مشيرًا إلى أن بلاده "لن ترضخ لهذه الأساليب". أكد المندوب الدائم لإيران لدى ، أمير سعيد إيرواني، بلاده بالمسار الدبلوماسي، لكنه شدد على أن لن تدخل في أي مفاوضات تحت التهديد أو الإكراه واصفًا أساليب الضغط بأنها محاولات لفرض الإملاءات وليس لحل .وقال إيرواني، في كلمة أمام ، إن ظلت متمسكة بالدبلوماسية رغم تعرض منشآتها النووية الخاضعة للرقابة لهجوم تم بدعم أميركي وتبرير من الدول الأوروبية الثلاث، مشيرًا إلى أن بلاده "لن ترضخ لهذه الأساليب".

وأضاف أن "هذا الإجراء سيُواجَه برد حازم ومتناسب"، مؤكداً استعداد إيران للتعاون البنّاء مع الأعضاء الملتزمين بالدبلوماسية والعدالة والسلام.



وأشار المندوب إلى أن بعض أعضاء مجلس الأمن، مثل وروسيا، أكدوا أن الدول الأوروبية الثلاث لم تلتزم بالإجراءات الصحيحة، واصفًا خطوتها بأنها "معيبة وسياسية".