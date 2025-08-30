29
عربي-دولي
توغل اسرائيلي جديد في ريف القنيطرة.. وتفتيش لعدد من المواقع
Lebanon 24
30-08-2025
|
01:42
في توغل جديد للقوات
الإسرائيلية
في الجنوب السوري، دخلت عشرات السيارات المحملة بالقوات الإسرائيلية إلى قرية العشة
بريف
القنيطرة
.
وعمدت إلى تفتيش عدد من المواقع والمنازل، وفق ما أفادت مصادر العربية، اليوم السبت.
كما أضافت أن تلك القوات بدأت بعد ساعات قليلة بالانسحاب والعودة إلى داخل
الجولان
المحتل.
تابع
