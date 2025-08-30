Advertisement

عربي-دولي

توغل اسرائيلي جديد في ريف القنيطرة.. وتفتيش لعدد من المواقع

Lebanon 24
30-08-2025 | 01:42
في توغل جديد للقوات الإسرائيلية في الجنوب السوري، دخلت عشرات السيارات المحملة بالقوات الإسرائيلية إلى قرية العشة بريف القنيطرة.
وعمدت إلى تفتيش عدد من المواقع والمنازل، وفق ما أفادت مصادر العربية، اليوم السبت.
كما أضافت أن تلك القوات بدأت بعد ساعات قليلة بالانسحاب والعودة إلى داخل الجولان المحتل.
