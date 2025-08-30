26
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"أزمة خفية" تضرب الجيش الإسرائيليّ.. ماذا يفعل الجنود بسبب غزة؟
Lebanon 24
30-08-2025
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست"
الإسرائيلية
أنّ الصدمات النفسية التي يعاني منها جنود الجيش
الإسرائيلي
دفعت بكثير منهم إلى الإنتحار بعيداً عن ساحة المعركة.
Advertisement
وذكرت الصحيفة أنّ ما يشهده الجيش الإسرائيلي يُعتبر "مأساة خفية" على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن الصدمات النفسية التي يواجهها الجنود سببها
الرئيسي
حرب غزة المستمرة منذ 7 تشرين الأول عام 2023.
وبدأ تقرير "جيروزاليم بوست" بقصة شخصية لطفل يعاني والده، الذي خدم في الاحتياط العسكري لمدة 25 عاماً، من اضطراب ما بعد الصدمة، وتصف القصة كيف أن هذا الأب، الذي كان يعمل في مهام خطيرة، يعيش الآن في خوف دائم، حيث يكسر المرايا والأشياء الثمينة في منزله، ويعاني من نوبات عنف مفاجئة، ما يجعله شخصاً آخر في نظر أسرته.
وفقاً للصحيفة، فإن اضطراب ما بعد الصدمة ليس ضعفاً أو مرضاً عقلياً، بل هو إصابة في الدماغ ناتجة عن صدمة، تسبب خللاً في الآلية التي تميز بين الخطر وعدمه، ما يجعل المصابين يعيشون في حالة تأهب مستمرة، ويشعرون بالخطر من أبسط الأمور اليومية مثل صوت باب يُغلق أو زحمة سير.
وتكشف الصحيفة عن أرقام وصفتها بـ"الصادمة" للضحايا الصامتين للحرب، حيث إنه منذ بداية الحرب مع
حماس
في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، انتحر ما يقرب من 50 جندياً إسرائيلياً معظمهم كانوا يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، وتُظهر الأرقام أن 17 جندياً انتحروا في عام 2023، و24 في عام 2024، و17 آخرين في عام 2025.
ويشير التقرير إلى أن حوالي 12% من المحاربين القدامى في الجيش الإسرائيلي قد يعيشون مع هذا الاضطراب، وأن نادي "هيليم" (منظمة لإعادة تأهيل المصابين باضطراب ما بعد الصدمة) يؤكد أن الإحصاءات أعلى من ذلك.
وبحسب التقرير، فإنَّ مجموعة من المحاربين القدامى المصابين باضطراب ما بعد الصدمة وقفوا أمام مبنى
الكنيست
، يناشدون الحكومة للحصول على مساعدة فورية، ويطلبون من وزيري الدفاع والمالية تقديم خدمات وعلاجات يمكن الوصول إليها على الفور، بعيداً عن البيروقراطية وقوائم الانتظار.
(24)
مواضيع ذات صلة
"الجنود يسرقون الذهب"..خفايا تُكشف عن "اقتحامات إسرائيلية" لمنازل فلسطينية!
Lebanon 24
"الجنود يسرقون الذهب"..خفايا تُكشف عن "اقتحامات إسرائيلية" لمنازل فلسطينية!
30/08/2025 22:24:05
30/08/2025 22:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة مالية تضرب "حزب الله"؟
Lebanon 24
أزمة مالية تضرب "حزب الله"؟
30/08/2025 22:24:05
30/08/2025 22:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"أزمة حادة".. ماذا يواجه الجيش الإسرائيلي في غزة؟
Lebanon 24
"أزمة حادة".. ماذا يواجه الجيش الإسرائيلي في غزة؟
30/08/2025 22:24:05
30/08/2025 22:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة نفسية عميقة تضرب الجيش الإسرائيلي.. آلاف المصابين بالاكتئاب والصدمة!
Lebanon 24
أزمة نفسية عميقة تضرب الجيش الإسرائيلي.. آلاف المصابين بالاكتئاب والصدمة!
30/08/2025 22:24:05
30/08/2025 22:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
الكنيست
الرئيسي
كنيسة
حماس
الدم
تابع
قد يعجبك أيضاً
سيموت بعد أسبوع.. عرافة تُثير الجدل بتوقعاتها لترامب (فيديو)
Lebanon 24
سيموت بعد أسبوع.. عرافة تُثير الجدل بتوقعاتها لترامب (فيديو)
14:09 | 2025-08-30
30/08/2025 02:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعيينه من قبل الحوثيين كرئيس حكومة جديد.. من هو محمد أحمد مفتاح؟
Lebanon 24
بعد تعيينه من قبل الحوثيين كرئيس حكومة جديد.. من هو محمد أحمد مفتاح؟
13:34 | 2025-08-30
30/08/2025 01:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثيون: سنأخذ بالثأر
Lebanon 24
الحوثيون: سنأخذ بالثأر
13:18 | 2025-08-30
30/08/2025 01:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل بناية سكنية.. غارة إسرائيلية تستهدف "أبو عبيدة"
Lebanon 24
داخل بناية سكنية.. غارة إسرائيلية تستهدف "أبو عبيدة"
12:56 | 2025-08-30
30/08/2025 12:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب أعمال العنف… تعليق مؤقت لميزة "TikTok LIVE" في إندونيسيا
Lebanon 24
بسبب أعمال العنف… تعليق مؤقت لميزة "TikTok LIVE" في إندونيسيا
12:22 | 2025-08-30
30/08/2025 12:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
Lebanon 24
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
12:37 | 2025-08-30
30/08/2025 12:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "حزب الله".. تحذيرٌ إسرائيلي في تقرير
Lebanon 24
بشأن "حزب الله".. تحذيرٌ إسرائيلي في تقرير
16:00 | 2025-08-29
29/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-08-30
30/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطاريات ضخمة.. "هذا بديل كهرباء الدولة"
Lebanon 24
بطاريات ضخمة.. "هذا بديل كهرباء الدولة"
01:45 | 2025-08-30
30/08/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكات دعارة في محيط المطار.. إليكم هويّة "المتورط"!
Lebanon 24
شبكات دعارة في محيط المطار.. إليكم هويّة "المتورط"!
02:12 | 2025-08-30
30/08/2025 02:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:09 | 2025-08-30
سيموت بعد أسبوع.. عرافة تُثير الجدل بتوقعاتها لترامب (فيديو)
13:34 | 2025-08-30
بعد تعيينه من قبل الحوثيين كرئيس حكومة جديد.. من هو محمد أحمد مفتاح؟
13:18 | 2025-08-30
الحوثيون: سنأخذ بالثأر
12:56 | 2025-08-30
داخل بناية سكنية.. غارة إسرائيلية تستهدف "أبو عبيدة"
12:22 | 2025-08-30
بسبب أعمال العنف… تعليق مؤقت لميزة "TikTok LIVE" في إندونيسيا
12:18 | 2025-08-30
إسرائيل تقلّص المساعدات مع تصعيد الهجوم شمال غزة
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
30/08/2025 22:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
30/08/2025 22:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
30/08/2025 22:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24