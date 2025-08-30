Advertisement

عربي-دولي

"أزمة خفية" تضرب الجيش الإسرائيليّ.. ماذا يفعل الجنود بسبب غزة؟

Lebanon 24
30-08-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1410856-638921432023284773.avif
Doc-P-1410856-638921432023284773.avif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنّ الصدمات النفسية التي يعاني منها جنود الجيش الإسرائيلي دفعت بكثير منهم إلى الإنتحار بعيداً عن ساحة المعركة.
Advertisement
 
 
وذكرت الصحيفة أنّ ما يشهده الجيش الإسرائيلي يُعتبر "مأساة خفية" على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن الصدمات النفسية التي يواجهها الجنود سببها الرئيسي حرب غزة المستمرة منذ 7 تشرين الأول عام 2023.
 
 
وبدأ تقرير "جيروزاليم بوست" بقصة شخصية لطفل يعاني والده، الذي خدم في الاحتياط العسكري لمدة 25 عاماً، من اضطراب ما بعد الصدمة، وتصف القصة كيف أن هذا الأب، الذي كان يعمل في مهام خطيرة، يعيش الآن في خوف دائم، حيث يكسر المرايا والأشياء الثمينة في منزله، ويعاني من نوبات عنف مفاجئة، ما يجعله شخصاً آخر في نظر أسرته.


وفقاً للصحيفة، فإن اضطراب ما بعد الصدمة ليس ضعفاً أو مرضاً عقلياً، بل هو إصابة في الدماغ ناتجة عن صدمة، تسبب خللاً في الآلية التي تميز بين الخطر وعدمه، ما يجعل المصابين يعيشون في حالة تأهب مستمرة، ويشعرون بالخطر من أبسط الأمور اليومية مثل صوت باب يُغلق أو زحمة سير.


وتكشف الصحيفة عن أرقام وصفتها بـ"الصادمة" للضحايا الصامتين للحرب، حيث إنه منذ بداية الحرب مع حماس في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، انتحر ما يقرب من 50 جندياً إسرائيلياً معظمهم كانوا يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، وتُظهر الأرقام أن 17 جندياً انتحروا في عام 2023، و24 في عام 2024، و17 آخرين في عام 2025.
 

ويشير التقرير إلى أن حوالي 12% من المحاربين القدامى في الجيش الإسرائيلي قد يعيشون مع هذا الاضطراب، وأن نادي "هيليم" (منظمة لإعادة تأهيل المصابين باضطراب ما بعد الصدمة) يؤكد أن الإحصاءات أعلى من ذلك.

 
وبحسب التقرير، فإنَّ مجموعة من المحاربين القدامى المصابين باضطراب ما بعد الصدمة وقفوا أمام مبنى الكنيست، يناشدون الحكومة للحصول على مساعدة فورية، ويطلبون من وزيري الدفاع والمالية تقديم خدمات وعلاجات يمكن الوصول إليها على الفور، بعيداً عن البيروقراطية وقوائم الانتظار. (24)
مواضيع ذات صلة
"الجنود يسرقون الذهب"..خفايا تُكشف عن "اقتحامات إسرائيلية" لمنازل فلسطينية!
lebanon 24
30/08/2025 22:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة مالية تضرب "حزب الله"؟
lebanon 24
30/08/2025 22:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"أزمة حادة".. ماذا يواجه الجيش الإسرائيلي في غزة؟
lebanon 24
30/08/2025 22:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة نفسية عميقة تضرب الجيش الإسرائيلي.. آلاف المصابين بالاكتئاب والصدمة!
lebanon 24
30/08/2025 22:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

الكنيست

الرئيسي

كنيسة

حماس

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:09 | 2025-08-30
13:34 | 2025-08-30
13:18 | 2025-08-30
12:56 | 2025-08-30
12:22 | 2025-08-30
12:18 | 2025-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24