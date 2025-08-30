"أزمة خفية" تضرب الجيش الإسرائيليّ.. ماذا يفعل الجنود بسبب غزة؟

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنّ الصدمات النفسية التي يعاني منها جنود الجيش دفعت بكثير منهم إلى الإنتحار بعيداً عن ساحة المعركة.

وذكرت الصحيفة أنّ ما يشهده الجيش الإسرائيلي يُعتبر "مأساة خفية" على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن الصدمات النفسية التي يواجهها الجنود سببها حرب غزة المستمرة منذ 7 تشرين الأول عام 2023.

وبدأ تقرير "جيروزاليم بوست" بقصة شخصية لطفل يعاني والده، الذي خدم في الاحتياط العسكري لمدة 25 عاماً، من اضطراب ما بعد الصدمة، وتصف القصة كيف أن هذا الأب، الذي كان يعمل في مهام خطيرة، يعيش الآن في خوف دائم، حيث يكسر المرايا والأشياء الثمينة في منزله، ويعاني من نوبات عنف مفاجئة، ما يجعله شخصاً آخر في نظر أسرته.





وفقاً للصحيفة، فإن اضطراب ما بعد الصدمة ليس ضعفاً أو مرضاً عقلياً، بل هو إصابة في الدماغ ناتجة عن صدمة، تسبب خللاً في الآلية التي تميز بين الخطر وعدمه، ما يجعل المصابين يعيشون في حالة تأهب مستمرة، ويشعرون بالخطر من أبسط الأمور اليومية مثل صوت باب يُغلق أو زحمة سير.





وتكشف الصحيفة عن أرقام وصفتها بـ"الصادمة" للضحايا الصامتين للحرب، حيث إنه منذ بداية الحرب مع في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، انتحر ما يقرب من 50 جندياً إسرائيلياً معظمهم كانوا يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، وتُظهر الأرقام أن 17 جندياً انتحروا في عام 2023، و24 في عام 2024، و17 آخرين في عام 2025.



ويشير التقرير إلى أن حوالي 12% من المحاربين القدامى في الجيش الإسرائيلي قد يعيشون مع هذا الاضطراب، وأن نادي "هيليم" (منظمة لإعادة تأهيل المصابين باضطراب ما بعد الصدمة) يؤكد أن الإحصاءات أعلى من ذلك.



