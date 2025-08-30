Advertisement

عربي-دولي

قتلوا في أوكرانيا.. زعيم كوريا الشمالية يقدم التعازي لأسر 101 جندي

Lebanon 24
30-08-2025 | 02:55
قدم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون العزاء لأفراد عائلات الجنود الكوريين الشماليين الذين تم نشرهم في روسيا وقتلوا خلال الحرب مع أوكرانيا، وذلك في مراسم تكريم ومنح أوسمة لأفراد خدمة العمليات الخارجية، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم السبت.
جاءت هذه الفعالية قبل أيام من سفر كيم إلى الصين لحضور استعراض عسكري كبير يوم الأربعاء المقبل بجانب الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
