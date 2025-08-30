بقيمة 8.5 مليار دولار.. واشنطن تبيع منظومات باتريوت للدنمارك وأوكرانيا

Advertisement

وافقت على بيع عدة أنظمة دفاع جوي طراز ، وأسلحة أخرى لحليفتها في " " الدنمارك، التي تعتزم دعم في تصديها للقوات الروسية التي تخوض معارك في أوكرانيا.وأقرت الصفقة التي تُقدّر قيمتها بـ8.5 مليار دولار، وتشمل 6 منصات إطلاق، وأنظمة رادار وتوجيه، وصواريخ مرتبطة بها.وتسعى الدنمارك ودول أخرى في الحلف العسكري إلى تزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة متطورة لتعزيز دفاعاتها في مواجهة الهجمات الروسية.وحيث إن الدنمارك لا تشغل أنظمة باتريوت، فهي مضطرة إلى شرائها من الولايات المتحدة.