Advertisement

عربي-دولي

بقيمة 8.5 مليار دولار.. واشنطن تبيع منظومات باتريوت للدنمارك وأوكرانيا

Lebanon 24
30-08-2025 | 04:40
A-
A+
Doc-P-1410894-638921517082302288.webp
Doc-P-1410894-638921517082302288.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وافقت الولايات المتحدة على بيع عدة أنظمة دفاع جوي طراز باتريوت، وأسلحة أخرى لحليفتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو" الدنمارك، التي تعتزم دعم أوكرانيا في تصديها للقوات الروسية التي تخوض معارك في أوكرانيا.
Advertisement


وأقرت وزارة الخارجية الأميركية الصفقة التي تُقدّر قيمتها بـ8.5 مليار دولار، وتشمل 6 منصات إطلاق، وأنظمة رادار وتوجيه، وصواريخ مرتبطة بها.

وتسعى الدنمارك ودول أخرى في الحلف العسكري إلى تزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة متطورة لتعزيز دفاعاتها في مواجهة الهجمات الروسية.

وحيث إن الدنمارك لا تشغل أنظمة باتريوت، فهي مضطرة إلى شرائها من الولايات المتحدة.
مواضيع ذات صلة
كييف تعرض شراء أسلحة بقيمة 100 مليار دولار مقابل ضمانات أمنية أميركية
lebanon 24
30/08/2025 13:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أرامكو تبدأ تطوير حقل الجافورة في صفقة تاريخية بقيمة 11 مليار دولار
lebanon 24
30/08/2025 13:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير عام هيئة الاستثمار السورية يعلن عن 12 مشروعا بقيمة 14 مليار دولار
lebanon 24
30/08/2025 13:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: وقعنا اتفاقاً مهماً مع اليابان بقيمة 550 مليار دولار
lebanon 24
30/08/2025 13:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الأميركية

الولايات المتحدة

حلف شمال الأطلسي

وزارة الخارجية

شمال الأطلسي

أوكرانيا

الأطلسي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:36 | 2025-08-30
04:23 | 2025-08-30
03:26 | 2025-08-30
03:26 | 2025-08-30
02:55 | 2025-08-30
02:37 | 2025-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24