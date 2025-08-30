30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بقيمة 8.5 مليار دولار.. واشنطن تبيع منظومات باتريوت للدنمارك وأوكرانيا
Lebanon 24
30-08-2025
|
04:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
وافقت
الولايات المتحدة
على بيع عدة أنظمة دفاع جوي طراز
باتريوت
، وأسلحة أخرى لحليفتها في
حلف شمال الأطلسي
"
الناتو
" الدنمارك، التي تعتزم دعم
أوكرانيا
في تصديها للقوات الروسية التي تخوض معارك في أوكرانيا.
Advertisement
وأقرت
وزارة الخارجية الأميركية
الصفقة التي تُقدّر قيمتها بـ8.5 مليار دولار، وتشمل 6 منصات إطلاق، وأنظمة رادار وتوجيه، وصواريخ مرتبطة بها.
وتسعى الدنمارك ودول أخرى في الحلف العسكري إلى تزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة متطورة لتعزيز دفاعاتها في مواجهة الهجمات الروسية.
وحيث إن الدنمارك لا تشغل أنظمة باتريوت، فهي مضطرة إلى شرائها من الولايات المتحدة.
مواضيع ذات صلة
كييف تعرض شراء أسلحة بقيمة 100 مليار دولار مقابل ضمانات أمنية أميركية
Lebanon 24
كييف تعرض شراء أسلحة بقيمة 100 مليار دولار مقابل ضمانات أمنية أميركية
30/08/2025 13:20:01
30/08/2025 13:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أرامكو تبدأ تطوير حقل الجافورة في صفقة تاريخية بقيمة 11 مليار دولار
Lebanon 24
أرامكو تبدأ تطوير حقل الجافورة في صفقة تاريخية بقيمة 11 مليار دولار
30/08/2025 13:20:01
30/08/2025 13:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير عام هيئة الاستثمار السورية يعلن عن 12 مشروعا بقيمة 14 مليار دولار
Lebanon 24
مدير عام هيئة الاستثمار السورية يعلن عن 12 مشروعا بقيمة 14 مليار دولار
30/08/2025 13:20:01
30/08/2025 13:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: وقعنا اتفاقاً مهماً مع اليابان بقيمة 550 مليار دولار
Lebanon 24
ترامب: وقعنا اتفاقاً مهماً مع اليابان بقيمة 550 مليار دولار
30/08/2025 13:20:01
30/08/2025 13:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية
الولايات المتحدة
حلف شمال الأطلسي
وزارة الخارجية
شمال الأطلسي
أوكرانيا
الأطلسي
قد يعجبك أيضاً
قصف اسرائيلي عنيف حي الزيتون وشرق غزة
Lebanon 24
قصف اسرائيلي عنيف حي الزيتون وشرق غزة
04:36 | 2025-08-30
30/08/2025 04:36:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرك داعشي في العراق.. مسؤول يكشف التفاصيل
Lebanon 24
تحرك داعشي في العراق.. مسؤول يكشف التفاصيل
04:23 | 2025-08-30
30/08/2025 04:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"مهمات حساسة".. الحرس الثوري الإيراني يعتقل خلية تابعة لـ"الموساد"
Lebanon 24
"مهمات حساسة".. الحرس الثوري الإيراني يعتقل خلية تابعة لـ"الموساد"
03:26 | 2025-08-30
30/08/2025 03:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رفض أميركا منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين.. هذا ما أعلنته فرنسا
Lebanon 24
بعد رفض أميركا منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين.. هذا ما أعلنته فرنسا
03:26 | 2025-08-30
30/08/2025 03:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلوا في أوكرانيا.. زعيم كوريا الشمالية يقدم التعازي لأسر 101 جندي
Lebanon 24
قتلوا في أوكرانيا.. زعيم كوريا الشمالية يقدم التعازي لأسر 101 جندي
02:55 | 2025-08-30
30/08/2025 02:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
12:00 | 2025-08-29
29/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
07:18 | 2025-08-29
29/08/2025 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
11:48 | 2025-08-29
29/08/2025 11:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
طرحٌ من الجميّل يخصّ عناصر "حزب الله".. الأمر كُشف علناً!
Lebanon 24
طرحٌ من الجميّل يخصّ عناصر "حزب الله".. الأمر كُشف علناً!
13:13 | 2025-08-29
29/08/2025 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفت "أبو الشفر"
Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفت "أبو الشفر"
10:25 | 2025-08-29
29/08/2025 10:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:36 | 2025-08-30
قصف اسرائيلي عنيف حي الزيتون وشرق غزة
04:23 | 2025-08-30
تحرك داعشي في العراق.. مسؤول يكشف التفاصيل
03:26 | 2025-08-30
"مهمات حساسة".. الحرس الثوري الإيراني يعتقل خلية تابعة لـ"الموساد"
03:26 | 2025-08-30
بعد رفض أميركا منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين.. هذا ما أعلنته فرنسا
02:55 | 2025-08-30
قتلوا في أوكرانيا.. زعيم كوريا الشمالية يقدم التعازي لأسر 101 جندي
02:37 | 2025-08-30
اقتراح اوروبي على طهران بتأجيل العقوبات والبحث عن حل.. فهل ترضى؟
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
30/08/2025 13:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
30/08/2025 13:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
30/08/2025 13:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24