إصابة 4 أشخاص إثر انفجار مركبة في يافا

أصيب 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى بعد انفجار مركبة في مدينة وفق ما أعلنته .وأفادت الشرطة بأنها دفعت بقوات كبيرة إلى مكان الحادث، حيث باشرت عمليات تمشيط وألقت القبض على مشتبه به من سكان يافا.وبحسب التحقيقات الأولية، تشير التقديرات إلى أن خلفية الانفجار جنائية، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن ملابسات الحادث.