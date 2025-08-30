Advertisement

عربي-دولي

إصابة 4 أشخاص إثر انفجار مركبة في يافا

Lebanon 24
30-08-2025 | 08:12
A-
A+
Doc-P-1410946-638921636741824227.jpg
Doc-P-1410946-638921636741824227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أصيب 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى بعد انفجار مركبة في مدينة يافا وفق ما أعلنته الشرطة الإسرائيلية.
Advertisement

وأفادت الشرطة بأنها دفعت بقوات كبيرة إلى مكان الحادث، حيث باشرت عمليات تمشيط وألقت القبض على مشتبه به من سكان يافا.

وبحسب التحقيقات الأولية، تشير التقديرات إلى أن خلفية الانفجار جنائية، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن ملابسات الحادث.
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة السورية: مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 جراء الانفجار في بلدة جبرين شرق مدينة حماة
lebanon 24
30/08/2025 22:26:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل شرطي وإصابة 4 أشخاص بإطلاق نار داخل ناطحة سحاب في مانهاتن
lebanon 24
30/08/2025 22:26:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الألمانية: مجهول يهاجم ركاب قطار في ألمانيا بآلة حادّة ويصيب 4 أشخاص على الأقل
lebanon 24
30/08/2025 22:26:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة السورية: مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 في حصيلة أولية جراء الانفجار الذي وقع في محيط مدينة إدلب
lebanon 24
30/08/2025 22:26:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرطة الإسرائيلية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

بيرة

يافا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:09 | 2025-08-30
13:34 | 2025-08-30
13:18 | 2025-08-30
12:56 | 2025-08-30
12:22 | 2025-08-30
12:18 | 2025-08-30
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24