عربي-دولي

"جريمة قتل فظيعة" في اوكرانيا... رئيس البرلمان السابق قُتل

Lebanon 24
30-08-2025 | 08:41
أعلنت السلطات الأوكرانية أن رئيس البرلمان السابق أندري باروبي قتل بالرصاص في لفيف غربي البلاد، مؤكدة أنها تبحث عن مطلق الرصاص.
ولا تزال ملابسات الجريمة مجهولة حتّى الساعة. وأعلنت الشرطة الأوكرانية، إطلاق نار في لفيف السبت. وقالت قوى الأمن إن الضحية "شخصية عامة وسياسية معروفة جدّاً توفّيت في موقع الحادث متأثّرة بجراحها".

وندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"جريمة قتل فظيعة"، متعهّداً بفتح تحقيق للكشف ملابساتها.

ويُذكر أن باروبي  الذي تولّى رئاسة البرلمان من 2016 إلى 2019 شارك في التظاهرات الكبيرة التي شهدتها أوكرانيا تأييداً لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، التي عرفت بـ"الثورة البرتقالية" أولاً في 2004، ثمّ التجمّعات في ساحة ميدان في 2014.
