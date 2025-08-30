25
عربي-دولي
روسيا تتقدم في جبهات القتال مع أوكرانيا.. هذا ما كشفه رئيس هيئة الأركان
Lebanon 24
30-08-2025
|
11:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
في آخر تطورات الحرب الروسية ـ
الأوكرانية
، تحدث رئيس
هيئة الأركان العامة
للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، اليوم السبت، عن مدى التقدم الذي أحرزته القوات الروسية على خط
الجبهة
في شرق
أوكرانيا
.
ولفت فاليري غيراسيموف إلى أن القوات الروسية مستمرة في هجومها المتواصل على طول خط المواجهة بأكمله تقريبًا.
وأشار المسؤول العسكري الروسي الرفيع إلى أنه يتم بنجاح إتمام إقامة مناطق عازلة على طول الحدود الأوكرانية في منطقتي سومي وخاركيف.
وتابع رئيس
هيئة الأركان
العامة للقوات المسلحة الروسية انه لم يتبق سوى أقل من 60 كيلومترا مربعا للسيطرة الكاملة على مقاطعة لوغانسك.
وأوضح القوات الروسية سيطرت حتى الآن على 99.7% من أراضي لوغانسك، بينما سيطرت على ما نسبته 79% من أراضي مقاطعة دونيتسك.
وأضاف: "تواصل مجموعة القوات المشتركة هجوما بلا توقف على طول خط الجبهة بأكمله تقريبا. منذ
مارس
، تم تحرير أكثر من 3.5 ألف كيلومتر مربع من الأراضي و149 منطقة".
وقال غيراسيموف إن مدينة كوبيانسك محاصرة تقريبا بالكامل، مشيرا إلى أنه تم تحرير نصفها.
وأعلنت
وزارة الدفاع الروسية
، اليوم السبت، أن القوات التابعة لها، تقدمت 25 كيلومترا باتجاه روبتسوفسكوي، وسيطرت على 10 بلدات.(سكاي نيوز)
