روسيا تتقدم في جبهات القتال مع أوكرانيا.. هذا ما كشفه رئيس هيئة الأركان

Advertisement

في آخر تطورات الحرب الروسية ـ ، تحدث رئيس للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، اليوم السبت، عن مدى التقدم الذي أحرزته القوات الروسية على خط في شرق .ولفت فاليري غيراسيموف إلى أن القوات الروسية مستمرة في هجومها المتواصل على طول خط المواجهة بأكمله تقريبًا.وأشار المسؤول العسكري الروسي الرفيع إلى أنه يتم بنجاح إتمام إقامة مناطق عازلة على طول الحدود الأوكرانية في منطقتي سومي وخاركيف.وتابع رئيس العامة للقوات المسلحة الروسية انه لم يتبق سوى أقل من 60 كيلومترا مربعا للسيطرة الكاملة على مقاطعة لوغانسك.وأوضح القوات الروسية سيطرت حتى الآن على 99.7% من أراضي لوغانسك، بينما سيطرت على ما نسبته 79% من أراضي مقاطعة دونيتسك.وأضاف: "تواصل مجموعة القوات المشتركة هجوما بلا توقف على طول خط الجبهة بأكمله تقريبا. منذ ، تم تحرير أكثر من 3.5 ألف كيلومتر مربع من الأراضي و149 منطقة".وقال غيراسيموف إن مدينة كوبيانسك محاصرة تقريبا بالكامل، مشيرا إلى أنه تم تحرير نصفها.وأعلنت ، اليوم السبت، أن القوات التابعة لها، تقدمت 25 كيلومترا باتجاه روبتسوفسكوي، وسيطرت على 10 بلدات.(سكاي نيوز)