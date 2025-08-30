عربات خرجت عن مسارها.. حادث قطار مروّع في مصر

Advertisement

قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب 54 آخرون، اليوم السبت 30 آب 2025، إثر خروج سبع عربات من رقم 1935 عن القضبان عند الكيلو 203 بين محطتي فوكّه وجلال، غرب مدينة الضبعة في محافظة مطروح، وانقلاب عربتين منهما.وقالت إن نحو 30 سيارة إسعاف هرعت إلى الموقع، ونُقل المصابون إلى مستشفيي الضبعة المركزي ورأس ، فيما أُودعت الجثامين مشرحة رأس الحكمة تحت تصرّف