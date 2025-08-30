Advertisement

عربي-دولي

عربات خرجت عن مسارها.. حادث قطار مروّع في مصر

Lebanon 24
30-08-2025 | 11:52
قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب 54 آخرون، اليوم السبت 30 آب 2025، إثر خروج سبع عربات من القطار رقم 1935 عن القضبان عند الكيلو 203 بين محطتي فوكّه وجلال، غرب مدينة الضبعة في محافظة مطروح، وانقلاب عربتين منهما. 
وقالت وزارة الصحة إن نحو 30 سيارة إسعاف هرعت إلى الموقع، ونُقل المصابون إلى مستشفيي الضبعة المركزي ورأس الحكمة، فيما أُودعت الجثامين مشرحة رأس الحكمة تحت تصرّف النيابة العامة
