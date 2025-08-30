Advertisement

عربي-دولي

بسبب أعمال العنف… تعليق مؤقت لميزة "TikTok LIVE" في إندونيسيا

30-08-2025
30-08-2025 | 12:22
أعلنت منصة التواصل الاجتماعي تيك توك في 30 آب، أنها أوقفت مؤقتًا ميزة البث المباشر في إندونيسيا "لبضعة أيام" بسبب الاحتجاجات العنيفة بعد وفاة رج لصدمته سيارة الشرطة.
وقال متحدث باسم تيك توك لوكالة فرانس برس "بسبب تصاعد العنف خلال الاحتجاجات في إندونيسيا، قدمنا طواعية ضمانات إضافية للحفاظ على تيك توك كمساحة آمنة ومدنية".

أضاف: "من باب الحيطة والحذر، تم تعليق خدمة tiktok LIVE مؤقتًا لعدة أيام في إندونيسيا."

 
